سياسة
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الجيش التركي يرد على نيران إرهابيي PKK/YPG شمالي سوريا
ذكرت وزارة الدفاع التركية أن عناصر من منظمة PKK/YPG الإرهابية أطلقوا النار من منطقة تل رفعت على القوات التركية الموجودة في منطقة عفرين، وقالت إن الجيش التركي ردّ على إطلاق النار "بالشكل اللازم".
الجيش التركي يرد على نيران إرهابيي PKK/YPG شمالي سوريا
وزارة الدفاع التركية قالت إن الرد على إطلاق النار "تم بالشكل اللازم" / AA Archive
5 مارس 2019

رد الجيش التركي على نيران أطلقها عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي من منطقة تل رفعت شمالي سوريا.

وأشارت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إلى أن إرهابيي التنظيم أطلقوا النار من منطقة تل رفعت على القوات التركية الموجودة في منطقة عفرين، وذكرت أن القوات التركية ردّت على إطلاق النار "بالشكل اللازم".

ويواصل تنظيم PKK/YPG الإرهابي، منذ احتلاله لمنطقة تل رفعت، استهداف المناطق المحررة والمناطق السكنية المدنية في منطقتي عفرين ودرع الفرات.

وترد القوات التركية بسلاح المدفعية على مواقع إطلاق التنظيم الإرهابي قذائف صاروخية من تل رفعت.

وفي 27 مايو/أيار 2018 أظهرت مشاهد التقطتها وكالة الأناضول عبر طائرة مسيرة حفراً كبيرة حفرها عناصر PKK/YPG الإرهابي في تل رفعت، إضافة إلى حفر مواقع دفاعية طويلة حول مركز المدينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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