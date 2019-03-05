سياسة
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أكثر من 145 ألف طالب تقدموا إلى المنح التركية هذا العام
أكد رئيس شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى التركي عبد الله أرن، أن عدد طلبات المنح المقدمة إلى برنامج المنح الدراسية التركية في عام 2012 بلغت 42 ألفاً، في حين أنها ارتفعت العام الحالي إلى 145 ألفاً و700 طلب.
أكثر من 145 ألف طالب تقدموا إلى المنح التركية هذا العام
تركيا تهدف إلى رفع عدد الطلاب الأجانب في برنامج المنج إلى 25 ألفاً 
5 مارس 2019

سجّل إقبال الأجانب على برنامج المنح الدراسية التركية رقماً قياسياً هذا العام، بواقع 145 ألفاً و700 طلب من 167 دولة حول العالم.

وأكد رئيس شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى التركي YTB عبد الله أرن، أن عدد الطلبات المقدمة في عام 2012 بلغت 42 ألفاً، في حين أنها ارتفعت العام الحالي إلى 145 ألفاً و700 طلب.

وأضاف أنه بسبب الإقبال الكبير على المنح التركية تم تمديد فترة تقديم الطلبات، مشيراً إلى أن الهدف للعام 2023 هو رفع عدد الطلاب الأجانب في برنامج المنح التركية من 17 ألفاً في الوقت الحالي إلى 25 ألفاً.

وأشار أرن إلى أن ذلك يشكل حافزاً لزيادة الإمكانات وتطوير قطاع التعليم العالي في البلاد.

وبيّن أن هناك 17 ألفاً و500 طالب أجنبي من 160 دولة مختلفة حول العالم، يستفيدون من برنامج المنح الدراسية ويواصلون تعليمهم في الجامعات التركية.

كما تقوم YTB بتسديد نفقات الطلاب الأجانب المتعلقة بالجامعة والسكن والتأمين الصحي فضلاً عن تذاكر الذهاب والإياب من تركيا وإليها.

ويهدف برنامج المنح الدراسية التركية إلى تأسيس شبكة تضم زعماء المستقبل الذين يتعهدون بتعزيز التعاون بين البلدان والتفاهم المتبادل بين المجتمعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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