سياسة
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خيبة أمل في "الشيوخ الأمريكي" من تقاعس ترمب في قضية خاشقجي
يشعر مسؤولو وزارتَي الخارجية والخزانة الأمريكية وأعضاء في مجلس الشيوخ بخيبة أمل من تقاعس الإدارة الأمريكية في الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
خيبة أمل في "الشيوخ الأمريكي" من تقاعس ترمب في قضية خاشقجي
أعضاء جمهوريون وديمقراطيون يتعهدون بالضغط على ترمب في قضية خاشقجي / AP
5 مارس 2019

قال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، إنهم يشعرون بخيبة أمل من تقاعس إدارة الرئيس دونالد ترمب في تقديم مزيد من المعلومات عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتعهدوا بالضغط من أجل رد أقوى.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو حليف مقرب من ترمب في كثير من القضايا، للصحفيين "لقد كانت مضيعة للوقت تماماً، أعرف أكثر مما يعرفون". وأضاف غراهام أن الوقت قد حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقال السناتور الجمهوري ميت رومني "لم يكن الأمر مفيداً على الإطلاق، وكان مخيباً للآمال بالنسبة لنا ألا نحرز أي تقدم يذكر".

وقال أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة بوب مينينديز إن ثمة حاجة لفرض عقوبات جديدة، ربما عن طريق تشريع شارك في الدفع به مع غراهام.

وتابع قائلاً "أعتقد أن على مجلس الشيوخ أن يتحرك ما لم يكن مستعداً لتقبل مقتل صحفي مقيم في الولايات المتحدة كعمل مقبول بسبب علاقة أوسع. أنا لا أقبل ذلك".

وتخلفت إدارة ترمب عن موعد نهائي في فبراير/شباط لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن المسؤول عن مقتل خاشقجي. وفي السعودية تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصاً في جريمة القتل، ورفض المسؤولون الاتهامات بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بارتكاب الجريمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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