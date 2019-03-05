يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت، الأربعاء، على مشروع قرار قُدم إليه لإدانة "معاداة السامية" رداً على تعليقات النائبة المسلمة في الكونغرس إلهان عمر حول العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأدلت عمر بتصريحات سابقة حول دور اللوبي الإسرائيلي في السياسة الأمريكية.

وذكر العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، الثلاثاء، أن مشروع القرار تم إعداده من قبل نواب ديمقراطيين بمجلس النواب تتقدمهم رئيسته نانسي بيلوسي، وستيني هوير، ورئيسا لجنتي العلاقات الخارجية، إليوت إنجل والعدل جيرولد نادلر، وتيد ديوتش.

ومن اللافت للنظر أن مشروع القرار جاء إلى واجهة الأحداث مباشرة بعد الخطاب الذي أرسل إلى أعضاء الكونغرس من قِبل مؤسسة "رابطة مكافحة الافتراء على الحقيقة" الموالية لإسرائيل.

وزعم مسؤولو الكونغرس الذين تحدثوا إلى وسائل إعلام أمريكية أن نص مشروع القرار ليس جاهزاً، وأن هذا المشروع كان مطروحاً على الأجندة حتى قبل خطاب الرابطة المذكورة.

والأسبوع الماضي أرسلت الرابطة المذكورة خطاباً إلى أعضاء الكونغرس، طالبت فيه بإدانة رسمية لتصريحات عمر.

وانتقدت عمر في تصريحات سابقة الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط "لوبيات" وراء هذا الدعم، لا سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC، وهي التصريحات التي عدها البعض في الولايات المتحدة "معادية للسامية".

وإثر ذلك اعتذرت إلهان لليهود الأمريكيين، لكنها حذرت من أهمية عدم تجاهل أنشطة جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

لكن لم يشفع الاعتذار لإلهان عمر التي تعرضت لوابل من الانتقادات تتهمها بمعاداة السامية، وذلك من مختلف الأطياف السياسية بما في ذلك من جانب زملائها الديمقراطيين الذين قالوا إن هذا التعليق يلمّح بمقولة قديمة تفيد بأن اليهود يستخدمون أموالهم بشكل سري للتأثير على الأجندة العالمية، ودعوها للاعتذار.

ووصلت الانتقادات لدرجة مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وسياسيين آخرين، لعمر بالاستقالة.

يشار إلى أن مجلس النواب المنتخب حديثاً في الولايات المتحدة شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية ورشيدة طليب فلسطينية الأصل.