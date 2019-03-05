سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 مارس/آذار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 مارس/آذار 2019
الجبير يقول إنه من المبكر معاودة فتح سفارة السعودية في دمشق / Reuters
5 مارس 2019

أهمالأحداث:

المعارضة الجزائرية تدعو لإعلان شغور منصب الرئيس، والسعودية تقول إنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

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مطالبات بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري

دعت قوى جزائرية معارضة، الإثنين، سلطات البلاد لإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل بسبب تصاعد الحراك الشعبي ضدها. [الأناضول]

ودعا بيان المعارضة إلى "تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات، وذلك بعد يوم واحد من ترشح بوتفليقة رسمياً لولاية خامسة. وتحدد المادة 102 من الدستور الجزائري كيفية انتقال السلطة في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية وشغور منصبه بسبب المرض أو الوفاة. [الأناضول]

ووفق نفس النص "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".‎

الجبير: من المبكر معاودة فتح سفارة السعودية في دمشق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الإثنين، إن المملكة لن تعاود فتح سفارتها في سوريا دون إحراز تقدم في العملية السياسية لإنهاء الحرب. [رويترز]

ورأى الجبير أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وقال إن "إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة مرتبط بتطور العملية السياسية، وهذا لم يحدث ومن المبكر الحديث عنه، وهذه وجهة نظر الجامعة العربية". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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