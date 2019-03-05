أهمالأحداث:

المعارضة الجزائرية تدعو لإعلان شغور منصب الرئيس، والسعودية تقول إنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

الجديد على TRT عربي:

واشنطن تضاعف الضغط على الفلسطينيين وسط حراك محموم لإعلان صفقة القرن

دلالات ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتعهداته بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة

شاهد!

إشاعة وزير نقل جديد في مصر

مطالبات بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري

دعت قوى جزائرية معارضة، الإثنين، سلطات البلاد لإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل بسبب تصاعد الحراك الشعبي ضدها. [الأناضول]

ودعا بيان المعارضة إلى "تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات، وذلك بعد يوم واحد من ترشح بوتفليقة رسمياً لولاية خامسة. وتحدد المادة 102 من الدستور الجزائري كيفية انتقال السلطة في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية وشغور منصبه بسبب المرض أو الوفاة. [الأناضول]

ووفق نفس النص "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".‎

الجبير: من المبكر معاودة فتح سفارة السعودية في دمشق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الإثنين، إن المملكة لن تعاود فتح سفارتها في سوريا دون إحراز تقدم في العملية السياسية لإنهاء الحرب. [رويترز]

ورأى الجبير أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وقال إن "إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة مرتبط بتطور العملية السياسية، وهذا لم يحدث ومن المبكر الحديث عنه، وهذه وجهة نظر الجامعة العربية". [الأناضول]