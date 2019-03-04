سياسة
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مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقاً جديداً يطال مقربين من ترمب
بدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً جديداً في احتمال عرقلة ترمب لسير العدالة واستخدام السلطة. ويطال التحقيق مقربين من ترمب من بينهم ابناه وصهره كوشنر ومسؤولون آخرون.
مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقاً جديداً يطال مقربين من ترمب
اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ طالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص / Reuters
4 مارس 2019

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقاً جديداً واسعاً، الإثنين، في الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بسبب مزاعم حول سوء استخدام السلطة والفساد.

وطالبت اللجنة بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص بينهم نجلا الرئيس دونالد جونيور وإيريك، وصهره جاريد كوشنر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال رئيس اللجنة السيناتور الديموقراطي جيري نادلر، في بيان "هذا وقت حساس بالنسبة إلى شعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور، وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق".

وبين من سيشملهم التحقيق المدير المالي لمنظمة ترمب آلان ويسلبرغ، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترمب الخاص جاي سيكولو، وغيرهم من المساعدين السابقين، بالإضافة إلى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

ورداً على ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر، وإن المسؤولين المعنيين "سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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