ماالمهم: في خطوة تندرج في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه القضية الفلسطينية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، التصديق على إدماج قنصليتها الموجودة شرقي القدس، مع السفارة الأمريكية غربي المدينة المحتلة.

يأتي هذا القرار استمراراً لنهج إدارة ترمب منذ قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس قبل أشهر، ويعمق الخلاف مع السلطة الفلسطينية التي باتت ترفض التعامل مع الأمريكيين منذ ذلك الحين.

ويأتي القرار الأمريكي بعد أيام من تصريح جاريد كوشنر الذي قال إن "تقديم خطة السلام في الشرق الأوسط سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمعة في 9 أبريل/نيسان المقبل".

المشهد: أُدمجَت، الإثنين، القنصلية الأمريكية التي كانت معدة لتيسير الخدمات للفلسطينيين من شرقي القدس وغزة والضفة الغربية المحتلة، مع مبنى السفارة في القدس، حيث باتت تنضوي تحت مسؤولية السفير الأمريكي ديفيد فريدمان.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن مبنى القنصلية القديم سيتحول إلى ملحق للسفارة الأمريكية، وسيعمل كوحدة للشؤون الفلسطينية.

من جهة أخرى اختتم مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الإثنين، في العاصمة الأردنية عمان، أعماله باتفاق المجتمعين على "توحيد الموقف" إزاء دعم القضية الفلسطينية. وشهدت الجلسة الصباحية جدلاً ساخناً، حول بندٍ بشأن قضية التطبيع مع إسرائيل، قبل إقراره.

وينص البند على أن "واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل".

ردود الفعل: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، إن الإدارة الأمريكية الحالية "تشجع" إسرائيل على أن تكون دولة "فوق القانون"، وأضاف أن إدارة ترمب "منحازة" وغير مناسبة لتكون راعية لمباحثات السلام.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إغلاق القنصلية "يدق آخر مسمار في نعش دور الإدارة الأمريكية في صنع السلام".

ورأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن "إدارة ترمب لا تريد ترك أي مجال للتشكيك في عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، وكذلك في ازدرائها القانون الدولي وواجباتها بموجب هذا القانون".

وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، إن "سياسات وممارسات الإدارة الأمريكية الحالية في القدس المحتلة، تُعَدّ حرباً على الشعب الفلسطيني، وتتنكر لحقوقه ومقدساته، وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين في المنطقة".

وأكد أبو عيطة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن "نقل القنصلية الأمريكية إلى ما يسمى بالسفارة الأمريكية في القدس يمثل عدواناً سافراً على الأمتين العربية والإسلامية باعتبار القدس قبلة العرب والمسلمين الأولى وقضيتهم المركزية".

الخلفيات والدوافع: قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن الخطوة ليست ذات أبعاد سياسية، ولا تُعَدّ تغيراً في السياسة الأمريكية تجاه القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وعبّر الفلسطينيون عن غضبهم مما يعتبرونه أحدث خطوات واشنطن ضدهم.

وقاطع الفلسطينيون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ أن تحولت عن سياسة أمريكية قديمة في ديسمبر/كانون الأول 2017، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وافتتحت أمريكا سفارتها في القدس المحتلة في 14 مايو/أيار 2018 بالتزامن مع ذكرى النكبة، بعد أن أعلن ترمب في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 القدس بشقَّيها الشرقي والغربي "عاصمة لإسرائيل".

وقُبيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وخلال وجودها في تل أبيب كانت تعنى بشؤون الإسرائيليين، في حين كانت القنصلية مخصصة لشؤون الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، لتُدمَج أخيراً وتتحول إلى هيئة واحدة، وسيجب على الفلسطينيين من الآن فصاعداً التواصل مع السفارة في القدس لمتابعة شؤونهم.

1948، بينما كانت القنصلية مخصصة لشؤون الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، ليتم دمجها أخيراً وتتحول إلى هيئة واحدة، وسيتوجب على الفلسطينيين من الآن فصاعداً التواصل مع السفارة في القدس لمتابعة شؤونهم.

بين السطور: بعد قرار الإدماج هذا، ستتحول القنوات الدبلوماسية الأمريكية مع الضفة الغربية وغزة إلى السفير ديفيد فريدمان، وهو مؤيد وجامع تبرعات بارز للمستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية ومنتقد لاذع للقيادة الفلسطينية، وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وعملت القنصلية التي ألغيت على مدار عقود كهمزة وصل بين واشنطن والفلسطينيين، أما الآن فسيكون التعامل عن طريق وحدة الشؤون الفلسطينية بالسفارة.

ولا يمكن فصل هذه الخطوة عن التوجه الأمريكي نحو فرض ما يسمى بخطة السلام الأمريكية أو ما يعرف إعلامياً بصفقة القرن، خصوصاً بعد الزيارة الأخيرة لمستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة وعرضه على عدد من الزعماء العرب الشق الاقتصادي من الخطة التي ترفضها السلطة الفلسطينية كاملةً.

في هذا الصدد قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـTRT عربي، إن "إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس يأتي في سياق دحرجة صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف "القيادة الفلسطينية رفضت الموقف الأمريكي المعادي للفلسطينيين". وأشار إلى أن إغلاق القنصلية في القدس "يأتي في سياق محاولة فرض واقع عملي على الأرض للاعتراف بالسفارة الأمريكية في القدس".

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "بدأنا نشاهد ترنح بعض الدول الإسلامية التي تخشى من أمريكا وإسرائيل، حتى إنّ هذه الدول الإسلامية تمارس الضغط على الفلسطينيين وتطلب منهم أن لا يرفعوا صوتهم، هل هؤلاء سينصرون القدس؟".