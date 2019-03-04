سياسة
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صحفيون روس يزورون ولاية قارص التركية للتزلج على الجليد
زار عدد من الصحفيين الروس، الإثنين، مركز "جيبل تبه" للتزلج بولاية قارص شرقي تركيا التي تُعَدّ أحد أهم مراكز السياحة الشتوية في البلاد.
صحفيون روس يزورون ولاية قارص التركية للتزلج على الجليد
الصحفيون الروس زاروا مركز جيبل تبه للتزلج بولاية قارص شرقي تركيا / AA
4 مارس 2019

في إطار شراكة بين الخطوط الجوية التركية ووكالة سرحات التركية للتنمية، زارت مجموعة من الصحفيين الروس، الإثنين، مركز جيبل تبه للتزلج بولاية قارص شرقي تركيا التي تُعَدّ أحد أهم مراكز السياحة الشتوية في البلاد.

وقدم البروفيسور يلدريم أوزتوركلير، عضو الهيئة التدريسية في جامعة القوقاز، للصحفيين الأجانب نبذة تعريفية عن الأجبان التي تشتهر بها المنطقة.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في وكالة سرحات، مقدر يردمجيل، إنهم استضافوا في وقت سابق إعلاميين وصحفيين من الصين وتركمانستان، مؤكداً، في تصريحات لوكالة الأناضول، أنهم عازمون على التعريف أكثر بالمنطقة ومؤهلاتها السياحية في الخارج.

ومن المقرر أن يتوجه الصحفيون الروس إلى بلدهم بعد زيارتهم المناطق السياحية والتاريخية في الولاية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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