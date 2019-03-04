أعلن الكرملين، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع مرسوماً بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة مع الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

كانت روسيا أعلنت في وقت سابق من فبراير/شباط الماضي أنها ستعلق مشاركتها في المعاهدة بعدما قررت الولايات المتحدة تعليق مشاركتها تمهيداً للانسحاب منها بدعوى "انتهاكات روسية".

وتنفي موسكو انتهاك المعاهدة وتتهم واشنطن باتخاذ ذريعة للانسحاب منها، وكان بوتين صرّح بأن واشنطن توجه إلى موسكو "اتهامات خيالية" للانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وجاء في المرسوم أن بوتين أمر بتعليق العمل بالمعاهدة إلى أن توقف واشنطن انتهاكها، وطلب من وزارة الخارجية إخطار الأطراف المعنية بالخطوة الروسية.