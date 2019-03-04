أجرت البعثة العلمية التركية الثالثة، في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، زيارة للقواعد العلمية لكل من بلغاريا وأوكرانيا وبريطانيا وتشيلي وإسبانيا وبولونيا والصين وكوريا الجنوبية وروسيا.

واطّلعت البعثة العلمية من رؤساء القواعد العلمية للدول على تفاصيل عمل البعثات.

وفي قاعدة سانت كليمنت أوريدسكي البلغارية، أكد رئيسها دراغومير ماتيف، لمراسل الأناضول، أنهم بصدد تنفيذ 7 مشاريع هذا العام.

وأثنى ماتيف على التعاون العلمي القائم بين تركيا وبلغاريا، قائلاً "تربطنا مع تركيا علاقة تعاون جيدة فيما يخص أعمال البحث في القارة القطبية، في كل عام ومنذ 5 أعوام يزور قاعدتنا عالم تركي أو عالمان لإجراء الأبحاث، نحن نتمنى أن يستمر هذا التعاون".

تجدر الإشارة إلى أن الرحلة العلمية التركية الثالثة وصلت في 4 فبراير/شباط إلى القارة القطبية الجنوبية، في إطار مشروع إقامة قاعدة علمية هناك، وذلك برعاية رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبالتنسيق مع مركز الأبحاث القطبية التابع لجامعة إسطنبول التقنية.

أما لائحة الدول التي تمتلك قواعد علمية في القطب الجنوبي فهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والأرجنتين وأستراليا وبيلاروسيا وبلجيكا والمملكة المتحدة والبرازيل وبلغاريا والتشيك والصين.

وأيضاً الإكوادور وفنلندا وفرنسا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والهند وهولندا وإسبانيا والسويد وإيطاليا واليابان والنرويج وبيرو وبولونيا وروسيا وتشيلي وأوكرانيا وأورغواري ونيوزيلندا.