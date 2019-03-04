سياسة
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جيمس جيفري يصل إلى أنقرة لبحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
يصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث من المتوقع أن يعقد لقاءات مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ومسؤولين عسكريين أتراك، لبحث عملية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والمنطقة الآمنة.
جيمس جيفري يصل إلى أنقرة لبحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
جيمس جيفري يبحث مع الجانب التركي تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بمدينة منبج / AA
4 مارس 2019

يصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الإثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث عملية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وتطبيق خارطة الطريق المتعلقة بمنطقة منبج التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

ويعقد جيفري، الثلاثاء، لقاءات مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ومسؤولين عسكريين أتراك، حسب وكالة الأناضول.

وكانت قوة المهام المشتركة التي تشكلت في إطار المباحثات الثنائية لتنسيق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا عقدت اجتماعات بأنقرة، في الفترة بين 28 فبراير/شباط و1 مارس/آذار من العام الحالي.

وتناولت اجتماعات قوة المهام المشتركة خطط سحب الولايات المتحدة قواتها من مناطق شرق الفرات، ومنطقة منبج شمالي سوريا، وتفاصيل المنطقة الآمنة المزمع إقامتها، وسبل سحب الأسلحة التي قدمتها واشنطن لتنظيم PKK الإرهابي.

وتوصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق خارطة طريق حول منبج شمال شرقي محافظة حلب في يونيو/حزيران 2018، ويضمن إخراج إرهابيي PKK/YPG من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها، إلا أن واشنطن تسببت في تأخير تنفيذ الخطة عدة أشهر، متذرعة بوجود عوائق تقنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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