سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين غربي رام الله
تضاربت الأنباء حول أسباب قتل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين اثنين في بلدة كفر نعمة غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية، فيما زعم جيش الاحتلال أنهم "قاموا بدهس جنوده".
الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين غربي رام الله
اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة كفر نعمة بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي / AA
4 مارس 2019

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه قتل فلسطينيين اثنين وأصاب ثالثاً، في قرية كفر نعمة غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وادعى جيش الاحتلال أنه قام بقتلهم "عقب قيامهم بدهس عدد من الجنود الذي توقفوا في مدخل قرية كفر نعمة"، حسب بيان لجيش الاحتلال على حسابه في تويتر.

ولم يحدد البيان حالة الجنود المصابين، فيما لم يصدر حتى الساعة أي معلومة من الجهات الفلسطينية المعنية.

وتضاربت الأنباء في الإعلام الإسرائيلي حول أسباب قتل الفلسطينيين، إذ زعم موقع "0404" العبري أن "ثلاثة شبّان هاجموا قوة عسكرية للجيش الإسرائيلي بالزجاجات الحارقة وأطلق الجنود النار على مركبتهم"، فيما ادعى موقع واللا العبري أن "جنوداً من الجيش الإسرائيلي تعرضوا لعملية دهس على مدخل قرية كفر نعمة".

وأفادت وسائل إعلام محلية اندلاع مواجهات عنيفة على مدخل بلدة كفر نعمة بين عشرات الشبان وقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم خلالها الأخير الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us