سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 مارس/آذار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 4 مارس/آذار 2019
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يؤكد أن الحفاظ على وضع القدس التاريخي والقانوني أولوية تركية / AA
4 مارس 2019

أهمالأحداث:

تشاوش أوغلو يقول إن الحفاظ على وضع القدس التاريخي والقانوني أولوية تركية، وبوتفليقة يترشح رسمياً للرئاسة ويتعهد بإجراء انتخابات مبكرة لن يكون مرشحاً فيها.

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تشاوش أوغلو: الكثير من القوى تستهدف القضية الفلسطينية

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    تشاوش أوغلو: المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني للقدس أولويتنا

    قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، إن "هناك الكثير من القوى التي تستهدف القضية الفلسطينية وتنتهك القانون الدولي"، وأكد، في مؤتمر سفراء فلسطين في أوروبا المنعقد في مدينة إسطنبول، أن "المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني للقدس واحدة من أولويات سياسة بلاده الخارجية". [TRT عربي]

    وأضاف تشاوش أوغلو "سنبذل كل الجهود من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الظلم في القدس"، مشدداً على أن "إسرائيل تكرر نفس الأخطاء، عوضاً عن استخلاص الدروس مما يجري". [الأناضول]

    وأشار الوزير التركي إلى أن المساعدات التي قدمتها تركيا لفلسطين تجاوزت 460 مليون دولار منذ عام 2005 حتى الآن، وأن المشاريع التي حققتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، وصلت 553 مشروعاً منذ تأسيس مكتب فلسطين عام 2006. [الأناضول]

    بوتفليقة يترشح رسمياً للرئاسة ويتعهد بانتخابات مبكرة

    قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 18 أبريل/نيسان المقبل، وإن مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان تقدم، الأحد، بأوراق ترشحه. [وكالة الأنباء الجزائرية]

    وتعهد بوتفليقة، الأحد، بأنه في حال انتخابه لولاية خامسة، فإنه لن ينهي فترته الرئاسية وسيدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة لن يكون مرشحاً فيها، خلال فترة زمنية مداها عام واحد. [TRT عربي]

    وتعهد بوتفليقة "بتنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية بعد الانتخابات مباشرة". [وكالة الأنباء الجزائرية]

    مصدر:TRT عربي
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