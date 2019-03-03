سياسة
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اختتام فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أوراسيا للكتاب في إسطنبول
اختُتمت الأحد فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أوراسيا للكتاب، الذي نظمته بلدية إسطنبول الكبرى، وشارك فيه نحو 200 دار نشر من 72 دولة.
اختتام فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أوراسيا للكتاب في إسطنبول
المهرجان الذي رعته بلدية إسطنبول الكبرى ورابطة الطبع والنشر استقبل قرابة 2000 شخص / AA
3 مارس 2019

اختُتمت، الأحد، فعاليات مهرجان "أوراسيا للكتاب" في نسخته الأولى بمدينة إسطنبول التركية.

واستقبل المهرجان، الذي رعته بلدية إسطنبول الكبرى ورابطة الطبع والنشر، قرابة 2000 شخص، وفق رئيس الرابطة إمره قيصاكورك.

وشملت فعاليات المهرجان ندوات وحفلات توقيع كتب وإلقاء الشعر وغيرها من الأنشطة الثقافية.

وشارك في المهرجان نحو 200 دار نشر من 72 دولة.

ونُظمت النسخة الأولى للمهرجان في منطقة يني كابي بالشطر الأوروبي من إسطنبول، في الفترة بين 23 فبراير/شباط الماضي و3 مارس/آذار الجاري.

وكان رئيس بلدية إسطنبول الكبرى مصطفى دوغرو، أشار في تصريحات لوكالة الأناضول، إلى تلقيهم طلبات مشاركة بالبرنامج من 575 دار نشر من 103 دول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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