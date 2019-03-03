سياسة
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إقبال كبير على المشاركة في "تكنوفيست إسطنبول" للتكنولوجيا
شهدت طلبات المشاركة في النسخة الثانية من مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، المقرر أن يستضيفه مطار أتاتورك في الفترة بين 17 و22 سبتمبر/أيلول المقبل، ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي.
إقبال كبير على المشاركة في "تكنوفيست إسطنبول" للتكنولوجيا
النسخة الأولى من المهرجان عززت الروح التنافسية بين الشباب  / AA
3 مارس 2019

يستضيف مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في الفترة بين 17 و22 سبتمبر/أيلول المقبل.

وشهدت طلبات المشاركة في النسخة الثانية من المهرجان هذا العام، ارتفاعاً ملحوظاً.

ومن المقرر أن يشمل المهرجان 33 مسابقة تكنولوجية مختلفة، في 16 فئة تشمل مستويات الطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والدراسات العليا والمتخرجين.

وعزز المهرجان في نسخته الأولى، التي نُظمت العام الماضي، الروح التنافسية بين الشباب، مما أسفر عن ارتفاع عدد طلبات المشاركة في المنافسات من 4 آلاف و208 متسابقين في 2018 إلى 6 آلاف و774 طلباً هذا العام.

وشهدت فئة المنافسات التكنولوجية للطلاب الجامعيين زيادة بنسبة 356% مقارنة بالعام الماضي.

وسيشهد هذا العام مسابقة لوضع مفهوم لسيارات طائرة وقادرة على السير في الطرقات، ومصممة للتنقل في المدن ذات الكثافة السكانية وبين التجمعات السكنية، وتقدم للمنافسة 470 فريقاً.

وفي مجال الذكاء الصناعي الواعد في المستقبل، زاد عدد المشاركين من 98 العام الماضي، إلى 339 هذا العام. وسيتنافس المشاركون، على "التعرف على أشياء صُورت مسبقاً من طائرات دون طيار".

ومن أهم الفئات التي شهدت إقبالاً كبيراً للراغبين في خوض منافساتها فئة: "التكنولوجيات التي تعود بالفائدة للإنسان"، إذ ارتفعت من 652 العام الماضي إلى ألفين و372 حالياً، وتشمل الصحة والتعليم والبيئة والمواصلات وإدارة الكوارث الطبيعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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