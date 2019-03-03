قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الولايات المتحدة تسعى لإنشاء تحالف واسع تستطيع من خلاله تغيير السلطة في فنزويلا.

وأشار بولتون، في مقابلة مع شبكة CNN إلى أن واشنطن "تحاول حشد الدعم من أجل انتقال سلمي للسلطة من نيكولاس مادورو إلى خوان غوايدو الذي اعترفنا به رئيساً".

وتابع "أود أن أرى ائتلافاً واسعاً يمكننا من خلاله إزاحة مادورو ونظامه الفاسد".

وعند سؤاله إن كان يعتقد أن الدعم الأمريكي للأنظمة الديكتاتورية الأخرى يقوّض مصداقية حديثه، أجاب بولتون "لا أعتقد ذلك".

وتشهد فنزويلا توتراً، منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أعلنت بلدان بينها روسيا وتركيا والصين والمكسيك وبوليفيا دعمها مادورو.