قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الأحد، إن اللجنة ستسعى للحصول على وثائق من أكثر من 60 شخصاً وكياناً في إطار تحقيق في احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترمب عرقل سير العدالة وأساء استخدام سلطته.

وقال نادلر لمحطة تليفزيون ABC إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترمب وكبير المسؤولين الماليين بمنظمة ترمب آلين ويسيلبرغ ضمن آخرين. وأضاف "مهمتنا حماية سيادة القانون".

وكان ترمب قال، السبت، إن خصومه يحاولون إزاحته "بكلام هراء".

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر التحرك السياسي المحافظ قال ترمب "للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصاً لفترة طويلة في أماكن ينبغي أن لا يكونوا بها، والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء".