أصدر الاحتلال الإسرائيلي في القدس، الأحد، قراراً بإبعاد رئيس مجلس أوقاف القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، لمدة أربعين يوماً عن المسجد الأقصى، حسب مسؤول فلسطيني.

ونشر مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في دائرة الأوقاف فراس الدبس، صورة للشيخ سلهب يحمل قرار إبعاده مطبوعاً باللغة العبرية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ سلهب بتاريخ 24 فبراير/شباط الماضي، والمدير السابق للمسجد الأقصى ناجح بكيرات، ثم أفرجت عنهما في اليوم ذاته، بعد إصدار قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام.

وجاء اعتقال سلهب وبكيرات ومحافظ القدس عدنان غيث وحراس المسجد الأقصى والناشطين في المدينة، على خلفية رفض إغلاق الشرطة الإسرائيلية البوابة الخارجية لباب الرحمة في ساحة الأقصى، وإزالة القيود التي وضعتها الشرطة على البوابة وفتح مُصلى باب الرحمة المغلق منذ عام 2003، رغم قرار المحاكم الإسرائيلية بعدم فتحه.