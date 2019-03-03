سياسة
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وزير الخارجية البريطاني: اتفاق السلام في اليمن يواجه آخر فرصة للنجاح
قال وزير الخارجية البريطاني إنه في حال لم يوف طرفا النزاع في اليمن بالتزاماتهما، فإن عملية السلام في الحديدة قد تموت خلال أسابيع، وأشار إلى أن ذلك قد يتم إذا "لم تُبذل جهود صادقة من الجانبين"
وزير الخارجية البريطاني: اتفاق السلام في اليمن يواجه آخر فرصة للنجاح
وزير الخارجية البريطاني قال "نحن الآن أمام فرصة تاريخية لنجاح عملية السلام"  / AFP
3 مارس 2019

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الأحد، إن عملية السلام في مدينة الحديدة اليمنية "قد تموت خلال أسابيع" إذا لم يُبذل مزيد من الجهود الصادقة من الجانبين.

وكان الاتفاق الذي نص على سحب القوات من الحديدة بحلول السابع من يناير/كانون الثاني يستهدف إفساح الطريق أمام مفاوضات أوسع نطاقاً لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وتعتبر الحديدة شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.

وقال هنت في بيان في أثناء زيارة لليمن "نحن الآن أمام فرصة أخيرة لنجاح عملية ستوكهولم للسلام، العملية قد تموت في غضون أسابيع إذا لم نرَ التزاماً من الجانبين في الوفاء بالتزاماتهما طبقاً لاتفاق ستوكهولم".

وقبل نحو أسبوع، اعترف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أثناء مؤتمر للمنظمة الدولية في جنيف يهدف إلى جمع أربعة مليارات دولار لليمن، ببطء التقدم في تنفيذ سحب القوات من الحديدة التي تمثل شريان الحياة للملايين الذين يواجهون الجوع.

وفي ذات السياق نقلت وكالة رويترز عن مصادر يمنية قولها إن تنفيذ اتفاق السلام في مدينة الحديدة توقف مجدداً على ما يبدو رغم جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق الذي يمهد لإجراء مفاوضات أوسع لإنهاء حرب اليمن المدمرة المستمرة منذ أربعة أعوام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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