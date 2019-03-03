قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، إن "هناك الكثير من القوى التي تستهدف القضية الفلسطينية وتنتهك القانون الدولي".

وأكد تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر سفراء فلسطين في أوروبا المنعقد في مدينة إسطنبول، أن المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني للقدس "واحدة من أولويات سياسة بلاده الخارجية"، و"هي قضية مقدسة بالنسبة لتركيا".

وأضاف الوزير التركي "سنبذل كل الجهود من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الظلم في القدس"، وتابع "القدس الشرقية يجب أن تكون ضمن الأراضي الفلسطينية وهذا حقٌّ مشروع".

وتابع تشاوش أوغلو "ما زالت إسرائيل تستمر في مجازرها وعدوانها وتقوم بحملة تتغذى فيها من العنف"، وأضاف "نحاول جاهدين إيقاف المجازر الإسرائيلية بتنظيم المؤتمرات من أجل تحقيق العدالة في فلسطين".

وأشار إلى أنه "طالما صعّدت إسرائيل أنشطتها غير القانونية، فإننا سنواصل بذل المزيد من الجهد لأجل السلام والعدل على الصعيد الدولي بشأن القضية الفلسطينية".

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "حقنا كفلسطينيين في دولتنا وعلى أرضنا ثابت ويمكن تحصيله، وحاجتنا إلى وحدتنا ضرورية كحاجتنا إلى دعم أصدقائنا".