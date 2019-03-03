سياسة
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سفراء 37 بلداً في تركيا يخوضون سباقاً للتزلج
أقامت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية سباقاً للتزلج على الثلوج بولاية قارص شرقي تركيا، شارك فيه سفراء 37 دولة لدى أنقرة. وأشاد السفراء المشاركون بالسباق بحسن الترحاب بهم في تركيا.
سفراء 37 بلداً في تركيا يخوضون سباقاً للتزلج
سفراء 37 دولة لدى تركيا شاركوا في سباق للتزلج على الثلج / AA
3 مارس 2019

شارك سفراء 37 بلداً لدى أنقرة في سباق للتزلج على الثلج، نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، السبت، بولاية قارص شرقي البلاد.

وأقيم السباق في مركز للتزلج بمنطقة "جبل" في قضاء صاري قامش، وشارك فيه سفراء دول أذربيجان والبرازيل وبوروندي والدنمارك والفلبين وكوت ديفوار والغابون وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وكرواتيا وإيطاليا واليابان وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما شارك فيه سفراء كوستا ريكا والكويت وجمهورية شمال قبرص التركية وكوبا وليتوانيا وليبيا ولاتفيا ولوكسمبرغ وشمال مقدونيا وماليزيا ومالطا والمكسيك ومولدوفا ونيجيريا ورومانيا وصربيا وسريلانكا والسودان وطاجيكستان وتنزانيا والفاتيكان وفيتنام وزامبيا.

وأعرب السفير الكوبي في أنقرة، لويس ألبيرتو أموروس نونوز، عن سعادته بزيارة قضاء صاري قامش، في تصريح لوكالة الأناضول.

وأضاف أن "التزلج على الثلج بالنسبة لكوبي أمر في غاية الحماسة. لقد كانت تجربة جيدة"، مشيداً بحسن الترحاب بهم في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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