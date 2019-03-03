سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 مارس/آذار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 3 مارس/آذار 2019
وزير الدفاع التركي أشار إلى أن قوات بلاده بانتظار أوامر رئيس الجمهورية / AA
3 مارس 2019

أهمالأحداث:

وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء التحضيرات لعملية عسكرية في منبج وشرق نهر الفرات، وترمب يقول إن أشخاصاً يحاولون إزاحته بـ"كلام هراء".

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وزير الدفاع التركي: أنهينا التحضيرات لعملية عسكرية في منبج وشرق نهر الفرات

    أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، إنهاء بلاده التحضيرات لعملية عسكرية في منطقة منبج وشرق نهر الفرات، شمالي سوريا. [TRT عربي]

    وقال إن "القوات التركية على أهبة الاستعداد وتنتظر أوامر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان". وأضاف "سنقوم بما يلزم فور ورود الأوامر، ولن نسمح بتعريض أمن بلادنا للخطر بأي شكل، ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك". [الأناضول]

    ترمب: أشخاص يحاولون إزاحتي بـ"كلام هراء"

      قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، إن خصومه يحاولون إزاحته من منصبه "بكلام هراء". [TRTعربي]

      وأضاف في كلمة ألقاها أمام مؤتمر التحرك السياسي المحافظ "للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع، وهم يتركون أشخاصاً لفترة طويلة في أماكن ينبغي أن لا يكونوا بها، والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء". [رويترز]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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