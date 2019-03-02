أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، إنهاء بلاده التحضيرات لعملية عسكرية في منطقة منبج وشرق نهر الفرات، شمالي سوريا.

وقال إن "القوات التركية على أهبة الاستعداد وتنتظر أوامر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان".

وأضاف "سنقوم بما يلزم فور ورود الأوامر، ولن نسمح بتعريض أمن بلادنا للخطر بأي شكل، ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تركيا تهدف إلى تأسيس منطقة آمنة من أجل عودة أربعة ملايين سوري في تركيا إلى بلادهم.

وأضاف أردوغان خلال الاجتماع التأسيسي لشبكة تعاون جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي "سنحقق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرقي الفرات قريباً، تماماً كما حققناه في مناطق أخرى".