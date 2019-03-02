سياسة
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وزير الدفاع التركي: أنهينا التحضيرات لعملية عسكرية في منبج وشرق نهر الفرات
قال وزير الدفاع التركي إن التحضيرات لعملية عسكرية في منبج وشرق الفرات انتهت، وأضاف أن "القوات على أهبة الاستعداد وتنتظر أوامر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان".
وزير الدفاع التركي: أنهينا التحضيرات لعملية عسكرية في منبج وشرق نهر الفرات
أقار قال إن القوات على أهبة الاستعداد وتنتظر أوامر رئيس الجمهورية  / AA
2 مارس 2019

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، إنهاء بلاده التحضيرات لعملية عسكرية في منطقة منبج وشرق نهر الفرات، شمالي سوريا.

وقال إن "القوات التركية على أهبة الاستعداد وتنتظر أوامر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان".

وأضاف "سنقوم بما يلزم فور ورود الأوامر، ولن نسمح بتعريض أمن بلادنا للخطر بأي شكل، ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تركيا تهدف إلى تأسيس منطقة آمنة من أجل عودة أربعة ملايين سوري في تركيا إلى بلادهم.

وأضاف أردوغان خلال الاجتماع التأسيسي لشبكة تعاون جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي "سنحقق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرقي الفرات قريباً، تماماً كما حققناه في مناطق أخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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