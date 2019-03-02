سياسة
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أنقرة تدعو واشنطن لإدراج امتدادات PKK في سوريا على قائمة الإرهاب
ثمّن المتحدث باسم الخارجية التركية تأكيد الخارجية الأمريكية عزمها بشأن مكافحة منظمة PKK، ودعاها إلى إظهار نفس النهج بشأن امتداداتها في سوريا. وأضاف "نتطلع من حليفتنا الولايات المتحدة، إلى إبداء نفس النهج، حيال امتدادات PKK في المنطقة YPG/PYD".
أنقرة تدعو واشنطن لإدراج امتدادات PKK في سوريا على قائمة الإرهاب
حامي أقصوي ثمّن تأكيد الخارجية الأمريكية عزمها بشأن مكافحة منظمة PKK الإرهابية / AA
2 مارس 2019

قالت وزارة الخارجية التركية، السبت، إنّها تتطلع إلى أن تدرج الولايات المتحدة الأمريكية امتدادات منظمة PKK الإرهابية في سوريا YPG/PYD على قائمة المنظمات الإرهابية، على غرار التنظيم الأم.

جاء ذلك في رد مكتوب للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، بشأن قرار واشنطن إبقاء منظمة PKK، على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، السبت، إبقاء منظمة PKK على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأكدت التزامها القوي شراكتها مع تركيا حليفتها في الناتو في مكافحة التنظيم.

وثمّن أقصوي تأكيد الخارجية الأمريكية عزمها بشأن مكافحة منظمة PKK، ودعاها إلى إظهار نفس النهج بشأن امتداداتها في سوريا.

وأضاف "نتطلع من حليفتنا الولايات المتحدة، إبداء نفس النهج، حيال امتدادات PKK في المنطقة YPG/PYD".

يُذكر أن الخارجية الأمريكية قالت في بيان إنها أجرت تقييماً لمنظمة PKK المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية منذ عام 1997.

وأوضحت أن الولايات المتحدة عملت مع تركيا وحلفائها منذ أكثر من 20 عاماً ضد تهديدات PKK.

وتُجري الخارجية الأمريكية تقييماً كل 5 سنوات للتنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب

مصدر:TRT عربي - وكالات
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