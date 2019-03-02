سياسة
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أردوغان: سنفعل ما بوسعنا لحل الأزمة بين الهند وباكستان
قال الرئيس التركي إن بلاده ستفعل ما بوسعها لحل الأزمة بين الهند وباكستان. وأشار أردوغان إلى أنّ تصعيد التوتر بين البلدين، وصب الزيت على النار لا يُفيد أحداً.
أردوغان: سنفعل ما بوسعنا لحل الأزمة بين الهند وباكستان
الرئيس التركي أشار إلى أنّ تصعيد التوتر بين الهند وباكستان وصب الزيت على النار لا يُفيد أحداً / AA
2 مارس 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده ستفعل ما بوسعها لحل الأزمة بين الهند وباكستان.

جاء ذلك في كلمة أمام حشد جماهيري، في ولاية طرابزون شمالي البلاد، السبت، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/آذار الحالي.

وقال أردوغان "سنفعل ما يترتب علينا لحل الأزمة بين الهند وباكستان، وواثق أن جهود تركيا ستسهم في تجاوز هذه المرحلة العصيبة".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ "تصعيد التوتر وصب الزيت على النار لا يُفيد أحداً".

وأضاف "إفراج الأشقاء الباكستانيين عن الطيار الهندي الذي أسروه، كمؤشر حسنة نية، خطوة تستحق التقدير، ونتمنى أن يقابل أصدقاؤنا في الهند هذه الخطوة الإيجابية بنفس الشكل".

وتصاعدت التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد، منذ هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، التي نفت علاقتها بالهجوم.

وأسفر الهجوم، في 14 فبراير/شباط الماضي، عن مقتل 44 جندياً هندياً، وإصابة 20 آخرين.

والثلاثاء، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه "معسكر إرهابي"، في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وسلمت إسلام آباد، الجمعة، لنيودلهي طياراً هندياً أسره الجيش الباكستاني، الأربعاء، عقب إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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