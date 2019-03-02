قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن فرض واشنطن عقوبات ضد إيران قرار خاطئ للغاية، وإن بلدان الاتحاد الأوروبي تشاطر بلاده هذا الرأي.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، أثناء مشاركته في فعالية حملت عنوان "تأثير السياسة الخارجية على أهداف التصدير"، في غرفة تجارة وصناعة ولاية بورصا.

وأكد الوزير على أهمية الرابط الاقتصادي بين الدول، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران تؤثر على تركيا، وأن أنقرة تعمل بجد من أجل دفع واشنطن للتخلى عن العقوبات.

وأوضح أن بلدان الاتحاد الأوروبي تعمل على إيجاد بدائل مختلفة لكسر الحصار أو عدم التضرر من تبعاته، مشيراً إلى أن تركيا تعمل على عدم تأثر النشاطات التجارية بشكل سلبي، حتى مع الدول التي تملك معها علاقات سياسية متردية.

وعلى صعيد آخر، أكد تشاوش أوغلو أن تركيا ستطّلع بدور في إعادة إعمار العراق، وأنها تعهدت في مؤتمر الكويت بتقديم قرض بلغت قيمته 5 مليارات دولار أمريكي.

وأشار إلى أن العراق بحاجة لاستثمار الشركات التركية في العراق لتستفيد من هذا القرض، وأن هذا الفائدة المشتركة تعود بالنفع على الشركات التركية والعراق، على حد سواء.