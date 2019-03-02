سياسة
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الخارجية الأمريكية تُبقي تنظيم PKK على قوائم الإرهاب
قال بيان للخارجية الأمريكية إن الوزارة أجرت تقييماً حول نشاطات تنظيم PKK الإرهابي، وقررت إبقاءه على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، والمُدرجة منذ عام 1997.
الخارجية الأمريكية تُبقي تنظيم PKK على قوائم الإرهاب
الخارجية الأمريكية أدرجت تنظيم PKK على قوائم الإرهاب عام 1997 / AA
2 مارس 2019

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظيم PKK سيبقى على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، والمدرجة عليها منذ عام 1997.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الوزراة أجرت تقييماً لتنظيم PKK الإرهابي، وأشار البيان إلى وجود PKK على قائمة التنظيمات الإرهابية منذ أكثر من 20 عاماً.

وأكد أن الولايات المتحدة عملت مع تركيا وحلفائها خلال المدة المذكورة ضد تهديدات PKK. وأضاف أن الولايات المتحدة تبدي التزامًاً قوياً بشراكتها مع تركيا حليفتها في الناتو، في مكافحة PKK، بما في ذلك عمليات التنظيم للحصول على تمويل في أوروبا وغيرها.

وتابع أن "القرار الحالي يعلن للشعب الأمريكي والمجتمع الدولي أن PKK سيبقى تنظيماً إرهابياً.

ولفت إلى أن تنظيم PKK مدرج في الوقت ذاته على "قائمة التنظيمات الإرهابية العالمية المحددة بشكل خاص" الملحقة بالقائمة الأولى، منذ عام 2001.

الجدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية تجري تقييمًاً للتنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب مرة كل 5 سنوات.

وفي التقييم الأخير عام 2013 أبقت الخارجية على اسم PKK مدرجاً في القائمتين المذكورتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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