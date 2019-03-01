سياسة
2 دقيقة قراءة
تشاوش أوغلو: سنتسلم منظومة 400-S خريف 2019
أعلن وزير الخارجية التركي أن روسيا ستسلم أنقرة منظومة 400-S الصاروخية خريف العام الجاري. وقال مولود تشاوش أوغلو إن هذه الصفقة قطعية والتراجع عنها غير وارد. وأوضح أن تركيا اتجهت للحصول على 400-S عقب العوائق التي حالت دون حصولها على منظومة باتريوت.
تشاوش أوغلو: سنتسلم منظومة 400-S خريف 2019
تشاوش أوغلو قال إن تركيا اتجهت للحصول على 400-S عقب العوائق التي حالت دون حصولها على منظومة باتريوت / AA
1 مارس 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن روسيا ستسلم أنقرة منظومة 400-S الصاروخية خريف العام الجاري.

وأضاف تشاوش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج على قناة محلية أن هذه الصفقة قطعية والتراجع عنها غير وارد.

وأوضح أن تركيا اتجهت للحصول على 400-S عقب العوائق التي حالت دون حصولها على منظومة باتريوت من حلفاء غربيين.

وفي هذا الصدد تابع "ما كان لنا أن ننتظر أكثر، نحتاج لحماية أجوائنا، فالأخطار تحيط بنا، بما فيها التهديدات الصاروخية".

وذكر أنه "مؤخراً وبعد عامين من إرسالنا طلب شراء باتريوت، جاءنا أول رد إيجابي وتحدث الأمريكيون عن استعدادهم لبيع المنظومة".

وأوضح "يهمنا في هذا الإطار ثلاثة أمور، السعر، ومدة التسليم، وإمكانية الإنتاج المشترك أو نقل التقنية مستقبلاً".

ووقعت تركيا نهاية العام 2017 اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء منظومتي دفاع صاروخي 400-S حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us