قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن روسيا ستسلم أنقرة منظومة 400-S الصاروخية خريف العام الجاري.

وأضاف تشاوش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج على قناة محلية أن هذه الصفقة قطعية والتراجع عنها غير وارد.

وأوضح أن تركيا اتجهت للحصول على 400-S عقب العوائق التي حالت دون حصولها على منظومة باتريوت من حلفاء غربيين.

وفي هذا الصدد تابع "ما كان لنا أن ننتظر أكثر، نحتاج لحماية أجوائنا، فالأخطار تحيط بنا، بما فيها التهديدات الصاروخية".

وذكر أنه "مؤخراً وبعد عامين من إرسالنا طلب شراء باتريوت، جاءنا أول رد إيجابي وتحدث الأمريكيون عن استعدادهم لبيع المنظومة".

وأوضح "يهمنا في هذا الإطار ثلاثة أمور، السعر، ومدة التسليم، وإمكانية الإنتاج المشترك أو نقل التقنية مستقبلاً".

ووقعت تركيا نهاية العام 2017 اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء منظومتي دفاع صاروخي 400-S حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا.