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باكستان تفرج عن طيار هندي أسير مع هدوء المواجهة مع نيودلهي، وتشاوش أوغلو يقول إن بلاده ستستلم منظومة 400-S الروسية خريف 2019.

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الطيار الهندي الأسير لدى باكستان يصل بلاده

سلّمت إسلام آباد، الجمعة، الطيار الهندي أبهيناندان فارتهامان، الأسير لدى الجيش الباكستاني، إلى بلاده، بحسب التلفزيون الهندي. وذكرت وسائل إعلام هندية، أن عملية التسليم تمت مساء الجمعة، في منطقة حدودية بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. [الأناضول]

وأظهرت لقطات تلفزيونية الطيار فارتهامان وهو يسير عابراً الحدود قرب بلدة واجاه قبيل الساعة التاسعة مساء (1600 بتوقيت غرينتش). وأكد مسؤولون هنود أنه عاد للبلاد وسيخضع لفحوص طبية. [رويترز]

في وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بإطلاق سراح الطيار الهندي، في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين، وقال "خان" أمام البرلمان، الخميس، "سنطلق سراحه الجمعة كبادرة سلام"، وذلك بعد يوم من إسقاط طائرة فارتهامان في اشتباك جوي فوق أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه. [الأناضول]

تشاوش أوغلو: سنتسلم منظومة 400-S خريف 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، إن روسيا ستسلّم أنقرة منظومة 400-S الصاروخية خريف العام الجاري، وأضاف أثناء مشاركته في برنامج على قناة محلية أن هذه الصفقة قطعية والتراجع عنها غير وارد. [الأناضول]

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا اتجهت للحصول على 400-S عقب العوائق التي حالت دون حصولها على منظومة "باتريوت" من حلفاء غربيين، وقال "ما كان لنا أن ننتظر أكثر، نحتاج لحماية أجوائنا، فالأخطار تحيط بنا، بما فيها التهديدات الصاروخية". [الأناضول]

وذكر تشاوش أوغلو أنه "مؤخراً وبعد عامين من إرسالنا طلب شراء باتريوت، جاءنا أول رد إيجابي وتحدث الأمريكيون عن استعدادهم لبيع المنظومة وبدأ بالمباحثات بالفعل"، واستدرك بالقول "يهمنا في هذا الإطار ثلاثة أمور، السعر، ومدة التسليم، وإمكانية الإنتاج المشترك أو نقل التقنية مستقبلاً". [الأناضول]