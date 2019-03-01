قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده اتخذت خطوات من أجل إلغاء تأشيرات الدخول مع روسيا، مؤكداً أنهم يبذلون جهوداً مكثفة من أجل إلغائها بشكل كامل في وقت قريب.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال لقائه مع ممثلي منظمات المجتمع الدولي ورجال الأعمال في ولاية إسكي شهير شمال غربي تركيا.

وأضاف تشاوش أوغلو "أقدمنا على خطوات من أجل إلغاء تأشيرات الدخول مع روسيا، ونبذل جهداً مكثفاً لإلغائها بصورة تامة خلال فترة قريبة". وقال "كثفنا لقاءاتنا من أجل استئناف المفاوضات بخصوص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أنهم يواصلون محادثاتهم مع البلدان الأخرى والمنظمات الاقتصادية، من أجل عقد اتفاقيات تجارية ثنائية، مبيناً أنهم سيوقّعون في وقت قريب اتفاقيات تجارية مع كل من أوكرانيا وباكستان.

وبيّن أن تركيا في الوقت الذي تسعى فيه لرفع تأشيرات الدخول مع الاتحاد الأوروبي وروسيا أنجزت اتفاقيات مع كل من أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، إذ إنه صار بإمكان المواطنين الأتراك السفر إلى هذه البلدان بدون جواز سفر.

ولفت إلى أن تركيا تواصل محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي لرفع تأشيرات الدخول، إذ بقيت ستة معايير من أصل 72، وأنهم يعملون في الوقت الراهن من أجل استكمال المعايير الباقية خلال الفترة المقبلة.