سياسة
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وفد أمريكي يبحث في أنقرة تنسيق الانسحاب من سوريا
يزور وفد أمريكي العاصمة التركية بغرض التنسيق حول مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا. ويناقش الوفد مع الجانب التركي تفاصيل المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا، وكيفية سحب الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لتنظيم YPG/PKK الإرهابي.
وفد أمريكي يبحث في أنقرة تنسيق الانسحاب من سوريا
الجانب التركي أكد خلال المباحثات احتفاظ أنقرة بحق الدفاع المشروع عن النفس / AA
1 مارس 2019

يبحث وفد أمريكي في أنقرة، تنسيق انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، وتفاصيل المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية مطلعة، الجمعة، بأن الوفد الأمريكي يواصل، لليوم الثاني، مباحثاته بهذا الشأن في أنقرة، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المعنية بتنسيق الانسحاب، التي سبق وأن عقدت اجتماعها الأول في 6 فبراير/شباط المنصرم في الولايات المتحدة.

ومن أبرز المواضيع التي تتم مناقشتها، تفاصيل المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا، وكيفية سحب الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لتنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وتطالب تركيا، التي تتوجس من سيطرة الإرهابيين على القواعد الأمريكية في سوريا عقب الانسحاب، بتدمير تلك القواعد، أو تسليمها للجيش التركي.

ويؤكد الجانب التركي، خلال المباحثات، أن أنقرة تحتفظ بحق الدفاع المشروع عن النفس، في حال تم الانسحاب دون توافق مشترك يبدد هواجس تركيا الأمنية.

ومنذ اتخاذ الإدارة الأمريكية قرار الانسحاب قبل أشهر، تحذر تركيا من تداعيات الفراغ الذي قد ينجم عن ذلك، في حال تمت العملية دون اتفاق مع تركيا، حيث من المحتمل أن تسارع قوات نظام الأسد وإيران للانتشار في المناطق التي تنسحب منها الولايات المتحدة، وقد تدخلها الشرطة العسكرية الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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