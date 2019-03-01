سياسة
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الناتو لروسيا: لا نريد حرباً باردة ولا سباق تسلُّح
قال الأمين العام لحلف الناتو إن الحلف لا يريد حرباً باردة جديدة مع روسيا، وحث موسكو على العودة والالتزام بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى.
الناتو لروسيا: لا نريد حرباً باردة ولا سباق تسلُّح
أمين عام الناتو يقول إن الحلف يحتاج إلى الاستعداد لعالم مع المزيد من الصواريخ الروسية / AA
1 مارس 2019

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الجمعة، إن الحلف لا يريد حرباً باردة جديدة ولا يريد سباقاً للتسلح مع روسيا، ودعا موسكو للعودة إلى معاهدة الأسلحة النووية.

وحذر ستولتنبرغ من أن خرق روسيا لمعاهدة رئيسية في حقبة الحرب الباردة هو أحد التحديات الأمنية الأكثر إلحاحاً أمام التحالف. وحث روسيا على العودة إلى الامتثال لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي كانت حجر الزاوية للسيطرة على التسلح منذ عقود.

وقال ستولتنبرغ بعد محادثات مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، في صوفيا، إنه في الوقت نفسه يحتاج حلف الناتو إلى الاستعداد لعالم بدون هذه المعاهدة ومع المزيد من الصواريخ الروسية.

كان ستولتنبرغ في بلغاريا للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لانضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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