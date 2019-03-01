قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الجمعة، إن الحلف لا يريد حرباً باردة جديدة ولا يريد سباقاً للتسلح مع روسيا، ودعا موسكو للعودة إلى معاهدة الأسلحة النووية.

وحذر ستولتنبرغ من أن خرق روسيا لمعاهدة رئيسية في حقبة الحرب الباردة هو أحد التحديات الأمنية الأكثر إلحاحاً أمام التحالف. وحث روسيا على العودة إلى الامتثال لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي كانت حجر الزاوية للسيطرة على التسلح منذ عقود.

وقال ستولتنبرغ بعد محادثات مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، في صوفيا، إنه في الوقت نفسه يحتاج حلف الناتو إلى الاستعداد لعالم بدون هذه المعاهدة ومع المزيد من الصواريخ الروسية.

كان ستولتنبرغ في بلغاريا للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لانضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.