شهر كامل يفصل المواطنين الأتراك عن الانتخابات المحلية التي سيختارون فيها مسؤوليهم المحليين لمدة 5 أعوام قادمة.

ومن المقرر أن يتنافس 12 حزباً سياسياً تركياً في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 مارس/آذار الجاري.

ويستعد 57 مليون ناخب في عموم تركيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار مسؤولي السلطات المحلية.

والأحزاب التي ستتنافس في الانتخابات هي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" و"الشعوب الديمقراطي" و"السعادة" و"تركيا المستقلة" و"الاتحاد الكبير" و"الديمقراطي" و"اليسار الديمقراطي" و"الحزب الجيد" IYI و"الشيوعي التركي" و"الوطن".

وتنتهي الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المذكورة قبل يوم من الانتخابات، أي في 30 مارس/آذار 2019.

وفي يوم الانتخابات سيتمكن سكان الولايات الشرقية في تركيا من التصويت بين 07:00 و16.00، وفي الولايات الأخرى بين 08:00 و17:00 بالتوقيت المحلي (GMT+3).