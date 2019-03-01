سياسة
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واشنطن تعلن مكافأة بمليون دولار للقبض على نجل أسامة بن لادن
تعدّ الولايات المتحدة الأمريكية حمزة نجل أسامة بن لادن قائداً محتملاً لتنظيم القاعدة، ووضعته على قائمة الإرهاب العالمية عام 2017.
واشنطن تعلن مكافأة بمليون دولار للقبض على نجل أسامة بن لادن
تقول واشنطن إن حمزة بن لادن يسعى للانتقام لوالده الذي قتلته قوة أمريكية عام 2011
1 مارس 2019

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

ووصفت الخارجية الأمريكية، في بيان، حمزة بن لادن بالقائد المحتمل للتنظيم، وأشارت إلى أن حمزة سجّل مقاطع فيديو تحث عناصر التنظيم على شن هجمات ضد القواعد الأمريكية منذ 2015، ويسعى للثأر من أجل والده الذي قتل عام 2011.

ولفتت الخارجية إلى أنه جرى وضع اسم حمزة على قائمة الإرهابيين الدوليين عام 2017.

وأفاد البيان بتحديد مكافأة بمليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تخص حمزة أو موقعه الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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