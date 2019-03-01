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وزير الدفاع التركي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة التطورات في سوريا، ودعوات في إسرائيل لإقالة نتنياهو بعد توجُّه إلى اتهامه بـ"خيانة الأمانة".

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قمة ترمب وكيم.. تفاؤل دون اتفاق!

وزير الدفاع التركي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة التطورات في سوريا

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان آخر التطورات في سوريا. [TRTعربي]

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن أقار وباتريك بحثا خلال اتصال هاتفي، الخميس، آخر التطورات في سوريا، وسحب واشنطن قواتها منها، والمنطقة الآمنة. [TRTعربي]

والأسبوع الماضي وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إبقاء 200 جندي في شمال شرق سوريا. [الأناضول]

وأتى قرار ترمب بعد انتقادات حادّة لإعلانه عزمه سحب كامل الجنود الأمريكيين من سوريا وعددهم ألفا جندي، بحلول 30 أبريل/نيسان المقبل. وترى أنقرة، ومنذ بداية الأزمة السورية، أن الحل الإنساني الوحيد الذي يؤمّن الحماية للمدنيين هو المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية. [الأناضول]

دعوات في إسرائيل لإقالة نتنياهو بعد توجُّه لاتهامه بـ"خيانة الأمانة"

قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبنت، الخميس، توجيه لائحة اتهام في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتضمن لائحة الاتهام المذكورة اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة وتلقّي رشاوى وقضايا فساد. [رويترز]

وفي أول رد فعل على الاتهامات قالت زعيمة المعارضة في إسرائيل شيلي يحموفيتش "لم يعد باستطاعة نتنياهو المضي قدماً في ترشحه للانتخابات، كما لا يستطيع أن يبقى رئيساً للوزراء، بخاصة أنه سيبقى تحت ظل اتهامات تلاحقه على مدار الساعة"، وأضافت "نتنياهو ليس نبياً ولا رباً، أدعوه للاستقالة". [TRTعربي]

ورفض حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ما قال إنها "مزاعم الفساد" الموجهة ضد زعيمه ووصفها بأنها "اضطهاد سياسي". وقال الحزب اليميني في بيان "هذا اضطهاد سياسي"، بوصف "النشر الأحادي لإعلان المستشار القضائي قبل شهر من الانتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، تدخلاً صارخاً وغير مسبوق في الانتخابات". [TRTعربي]