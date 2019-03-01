سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 1 مارس/آذار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 1 مارس/آذار 2019
أقار وشاناهان بحثا آخر التطورات في سوريا وسحب واشنطن قواتها من هناك / Reuters
1 مارس 2019

أهم

الأحداث

:

وزير الدفاع التركي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة التطورات في سوريا، ودعوات في إسرائيل لإقالة نتنياهو بعد توجُّه إلى اتهامه بـ"خيانة الأمانة".

الجديد على TRT عربي

قمةترمبوكيمتفشلفيالوصولإلىاتفاق

شاهد !

قمة ترمب وكيم.. تفاؤل دون اتفاق!

وزير الدفاع التركي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة التطورات في سوريا

    بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان آخر التطورات في سوريا. [TRTعربي]

    وذكرت وزارة الدفاع التركية أن أقار وباتريك بحثا خلال اتصال هاتفي، الخميس، آخر التطورات في سوريا، وسحب واشنطن قواتها منها، والمنطقة الآمنة. [TRTعربي]

    والأسبوع الماضي وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إبقاء 200 جندي في شمال شرق سوريا. [الأناضول]

    وأتى قرار ترمب بعد انتقادات حادّة لإعلانه عزمه سحب كامل الجنود الأمريكيين من سوريا وعددهم ألفا جندي، بحلول 30 أبريل/نيسان المقبل. وترى أنقرة، ومنذ بداية الأزمة السورية، أن الحل الإنساني الوحيد الذي يؤمّن الحماية للمدنيين هو المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية. [الأناضول]

    دعوات في إسرائيل لإقالة نتنياهو بعد توجُّه لاتهامه بـ"خيانة الأمانة"

      قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبنت، الخميس، توجيه لائحة اتهام في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتضمن لائحة الاتهام المذكورة اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة وتلقّي رشاوى وقضايا فساد. [رويترز]

      وفي أول رد فعل على الاتهامات قالت زعيمة المعارضة في إسرائيل شيلي يحموفيتش "لم يعد باستطاعة نتنياهو المضي قدماً في ترشحه للانتخابات، كما لا يستطيع أن يبقى رئيساً للوزراء، بخاصة أنه سيبقى تحت ظل اتهامات تلاحقه على مدار الساعة"، وأضافت "نتنياهو ليس نبياً ولا رباً، أدعوه للاستقالة". [TRTعربي]

      ورفض حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ما قال إنها "مزاعم الفساد" الموجهة ضد زعيمه ووصفها بأنها "اضطهاد سياسي". وقال الحزب اليميني في بيان "هذا اضطهاد سياسي"، بوصف "النشر الأحادي لإعلان المستشار القضائي قبل شهر من الانتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، تدخلاً صارخاً وغير مسبوق في الانتخابات". [TRTعربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
      اكتشف
      غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
      الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
      إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
      زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
      مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
      "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
      الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
      قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
      عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
      ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
      زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
      كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
      بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
      وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
      الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
      ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
      Contact us