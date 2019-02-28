واصل مسلسل قيامة أرطغرل تربعه على عرش البرامج التركية، بتحقيقه أعلى نسب مشاهدة، حيث يستمر بحبس أنفاس المشاهدين نتيجة تطورات الأحداث، ومواجهة البطل أرطغرل لخصومه من المغول والبيزنطيين، الأمر الذي يتفاعل معه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.

وحازت حلقة الأربعاء نسبة مشاهدة عالية لدى شركات قياس الرأي، متفوقة على بقية البرامج والمسلسلات المعروضة على قنوات عديدة، وهي نسبة مرتفعة كما جرت العادة في هذا الموسم الخامس، منذ بدء عرض المسلسل، فضلاً عن نسب مشاركة عالية بمواقع التواصل الاجتماعي، حسب وكالة الأناضول.

وفي الحلقة المذكورة نجح أرطغرل في التغلّب على مزيد من المكائد التي حاكها له أعداؤه وخصومه وخاصة المغول، باستخدام الحكمة والعقل، مظهراً القائد صاحب النظرة والرؤية بعيدة المدى، والتي أسست للمرحلة اللاحقة وهي تأسيس الدولة العثمانية.

وفي الفيلم التعريفي بالحلقة المقبلة، يُنتظر أن يواصل أرطغرل خطته للتقليل من مكانة القائد المغولي، عبر الاستيلاء على صندوق سري يطالب به سلطان المغول هولاكو، ومن ثم إنهاؤه بهدوء، في وقت يستطيع بحنكته استعادة ما فقده نتيجة المكائد، ومنها استعادته حكم مدينة سوغوت جنوب شرق إسطنبول.

وبانتظار انتهاء موسم هذا العام من قيامة أرطغرل، يتطلع المشاهدون، حالهم حال أسرة المسلسل، إلى العودة في العام القادم مع مسلسل "قيامة عثمان غازي"، في سلسلة جديدة.

وحققت المسلسلات التركية نجاحاً ملحوظاً، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.