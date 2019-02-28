سياسة
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وزير الدفاع التركي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة التطورات في سوريا
ذكرت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع خلوصي أقار بحث مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان خلال اتصال هاتفي آخر التطورات في سوريا، وسحب واشنطن قواتها منها، والمنطقة الآمنة.
وزير الدفاع التركي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة التطورات في سوريا
أقار وشاناهان بحثا آخر التطورات في سوريا وسحب واشنطن قواتها من هناك / Reuters
28 فبراير 2019

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، آخر التطورات في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن أقار وباتريك بحثا خلال اتصال هاتفي، الخميس، آخر التطورات في سوريا، وسحب واشنطن قواتها منها، والمنطقة الآمنة.

والأسبوع الماضي، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إبقاء 200 جندي في شمال شرق سوريا.

وأتى قرار ترمب بعد انتقادات حادّة لإعلانه عزمه على سحب كامل الجنود الأمريكيين من سوريا، وعددهم ألفا جندي، بحلول 30 أبريل/نيسان المقبل.

وترى أنقرة، ومنذ بداية الأزمة السورية، أن الحل الإنساني الوحيد الذي يؤمّن الحماية للمدنيين هو المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية.

لكن أطرافاً في النزاع السوري استبعدت فكرة المناطق العازلة أو المناطق الآمنة بحجج وذرائع مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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