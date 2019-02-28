ما المهم: اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بشكل مفاجئ، الخميس، في هانوي عاصمة فيتنام قمّتهما الثانية المخصصة لبحث نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية. وانتهت القمة مبكراً دون التوصل إلى اتفاق.

وكان أمل كبير منعقداً على القمة لتحقيق تقدّم في الملف الكوري الشمالي، غير أن ترمب أعلن أنه قرر المغادرة بسبب خلافات حول العقوبات.

المشهد: قال ترمب خلال، مؤتمر صحفي، بعد تقليص مدة المحادثات مع كوريا الشمالية "كانوا يريدون في الأساس رفع العقوبات كلية، لكننا لا نستطيع فعل ذلك". وغادر ترمب وكيم مقر المحادثات في هانوي دون حضور غداء كان مقرراً.

وقال ترمب "أحياناً يتعين عليك الانسحاب، وهذه واحدة من تلك المرات". مضيفاً أنه "كان انسحاباً ودياً"، وأنه لا خطة لعقد قمة جديدة.

وأشار ترمب إلى أن المحادثات تعثرت حول مسألة العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والباليستية.

وأضاف الرئيس الأمريكي "كنت أرغب في المضي أبعد من ذلك" مؤكداً، في الوقت نفسه، أن بيونغ يانغ لن تستأنف التجارب النووية. وقال ترمب نقلاً عن الزعيم الكوري الشمالي "لقد قال إنه لن يقوم بتجارب على صواريخ أو أي شيء يتعلق بالسلاح النووي".

وأعلن البيت الأبيض أن كيم وترمب "عقدا اجتماعات بنّاءة جداً، وبحثا مختلف الطرق للمضي قدماً في مواضيع تتعلق بنزع الأسلحة النووية والاقتصاد". وقال ترمب للصحفيين "لست مستعجلاً، السرعة ليست مهمة إلى هذه الدرجة بالنسبة لي"، مؤكداً أنه يريد التوصل إلى "اتفاق جيد".

من جهته، صرح كيم جونغ أون أنه ما كان ليحضر إلى هانوي لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي لو لم يكن مستعداً لنزع السلاح النووي، لكن بقي غامضاً فيما يخص أي إجراءات ملموسة محتملة.

ولا يوجد أي مؤشر لموعد لقاء ترمب وكيم مجدداً، لكن البيت الأبيض قال إن "الفريقين يتطلعان للاجتماع في المستقبل".

الخلفيات والدوافع: صعّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة العقوبات على كوريا الشمالية، عندما أجرت بيونغ يانغ سلسلة من الاختبارات النووية واختبارات الصواريخ الباليستية عام 2017، مما حرمها من مصدرها الرئيس للعملة الصعبة.

وطالبت الولايات المتحدة مرات عدة كوريا الشمالية بالتخلص من أسلحتها النووية بشكل "كامل وقابل للتحقق ولا يمكن الرجعة عنه".

لكن في نظر كوريا الشمالية، فإن هذه المسألة يجب أن تكون أوسع، فهي تريد رفع العقوبات الدولية التي تخنقها وإنهاء ما تعتبره تهديدات أمريكية، أي الوجود العسكري في كوريا الجنوبية وفي المنطقة بشكل عام.

وكان ترمب وكيم أمضيا شهوراً في تبادل الشتائم الشخصية والتهديدات، قبل أن ينتقلا إلى التعبير عن المشاعر الودية. ثم قررا الاجتماع بشكل مباشر في سنغافورة في قمة أولى جرت في يونيو/حزيران 2018.

وكان ترمب وكيم عبّرا في وقت سابق عن أملهما في إحراز تقدم بشأن تحسين العلاقات، وقضية نزع السلاح النووي المهمة في محادثاتهما في العاصمة الفيتنامية هانوي في ثاني اجتماع لهما خلال ثمانية أشهر.

وكان هدف القمة تحديد مضمون أوضح للتعهدات التي قُطعت في قمة سنغافورة الأولى، بعد أن وقع ترمب وكيم آنذاك إعلاناً مشتركاً "حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية" لكن الطرفين يختلفان منذ ذلك الحين حول تفسير هذه الصيغة.

بين السطور: كتب المحلل السياسي جوزيف شيرينتشيوني أن القمة انتهت بـ"فشل كبير"، مضيفاً أن هذا يثبت حدود مثل هذا النوع من اللقاءات "التي تُعقد بدون الوقت الكافي أو الإمكانات البشرية" للتوصل إلى اتفاق.

وقال أستاذ العلاقات الدولية محمد البوشيخي لـTRT عربي إن "الخاسر الأكبر من قمة هانوي هو ترمب الذي كان يسعى لتحقيق نصر دبلوماسي".

ويواجه ترمب ضغوطاً في الملف النووي الكوري الذي فشل فيه كل أسلافه، وكان تحقيقه اختراقاً دبلوماسياً سيتيح له تحويل الانتباه عما يجري في واشنطن، بعد أن أدلى محاميه السابق مايكل كوهين بشهادة أمام الكونغرس تدينه بشدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُعد فشل التوصل إلى اتفاق خسارة لترمب الذي يعتبر نفسه صانعاً للصفقات، بينما يواجه ضغوطاً في الداخل بسبب علاقاته مع روسيا، بحسب وكالة رويترز.