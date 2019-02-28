سياسة
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متحف الحياة.. متقاعد تركي يعرض مقتنياته على مدار 40 عاماً
متقاعد تركي يجمع أكثر من ألف قطعة فنية تعبّر عن تفاصيل حياة الأجيال السابقة، ويعرضها في متحف شخصي صغير بهدف تعريف الأجيال الجديدة بماضيهم.
متحف الحياة.. متقاعد تركي يعرض مقتنياته على مدار 40 عاماً
حسن إردم جمع مقتنيات على مدار أربعين عاماً لتعريف الأجيال الجديدة بماضيهم / AA
28 فبراير 2019

يقضي التركي حسن إردم فترة تقاعده في تعريف الأجيال الجديدة بالآلات والأدوات والملابس التقليدية، في ما يشبه متحفاً صغيراً يعرض فيه مقتنيات جمعها على مدار 40 عاماً.

يعيش إردم، 63 عاماً، في منطقة قبرصجيك في ولاية بولو شمال غربي تركيا، وعمل سائقاً حوالي 40 عاماً قبل تقاعده.

وقال إردم إنه يهوى جمع الأدوات والآلات التقليدية، وخلال عمله كسائق تجول في العديد من القرى والمدن الصغيرة وكان يجمع من كل منها ما يثير انتباهه من الأشياء القديمة حتى تكونت لديه مجموعة كبيرة من المقتنيات المتنوعة.

بعد تقاعده أجّر إردم محلاً تبلغ مساحته 10 أمتار مربعة وعرض فيه مجموعته، ويستقبل الراغبين في مشاهدة المقتنيات القديمة والتقليدية طوال أيام الأسبوع، ويشرح لهم العادات المرتبطة بكل منها.

ويعرّف إردم بمعروضاته بفخر، ويشير إلى أنها تتنوع بين أدوات المطبخ والأدوات الزراعية وآلات النجارة بالإضافة إلى الملابس التقليدية وأجهزة الراديو والهواتف القديمة.

لا يعرف إردم على وجه التحديد عدد المعروضات التي لديه، ولكنه يقدّرها بأكثر من ألف، ويشير إلى أن المحل يتسع لها بالكاد، ويقضي وقته في العناية بها وترتيبها.

ويدعو إردم الجميع لزيارة متحفه الصغير واستكشاف طرق العيش في الماضي، كما يطلب ممن لديه مقتنيات قديمة وتقليدية عدم بيعها لتجار الأغراض المستعملة وتقديمها له بدلاً من ذلك لعرضها في متحفه.

مصدر:AA
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