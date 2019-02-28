قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار عمداً على مدنيين، وقد يكونوا ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية خلال حملات قمع ضد مظاهرات فلسطينية في غزة، العام الماضي، أسفرت عن مقتل 189 شخصاً.

وقالت لجنة التحقيق المستقلة المفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان إن أكثر من 6000 شخص تعرضوا لنيران حية من قناصة عسكريين إسرائيليين لصد المتظاهرين بالقرب من الجدار الفاصل.

وأضافت، الخميس، أن مدنيين، لم يكونوا يشكلون أي تهديد وشيك، كانوا بين القتلى والجرحى.

وأقرت اللجنة بعنف كبير مرتبط بالمظاهرات، لكنها قالت إنه لا يرقى إلى مستوى الحملات القتالية، ورفضت الادعاء الإسرائيلي بأن المظاهرات كانت "أنشطة إرهابية" تقوم بها جماعات فلسطينية مسلحة.

كما حمّلت حماس خطأ عدم منع استخدام الطائرات الورقية الحارقة أثناء الاحتجاجات.

وفي وقت لاحق رفضت إسرائيل تقرير للأمم المتحدة ووصفته بأنه ضرب من "مسرح العبث". وقال إسرائيل كاتس، القائم بأعمال وزير الخارجية، في بيان إن مجلس حقوق الإنسان "أصدر تقريراً آخر عدائياً وكاذباً ومحرَّفاً ضد دولة إسرائيل، ليس في وسع أحد أن ينكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والالتزام بالدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".

ومنذ العام الماضي ينظم الفلسطينيون في غزة مظاهرات على السياج الحدودي مع إسرائيل، بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع الحصار عن القطاع وتثبيت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم تحت شعار "مسيرات العودة".