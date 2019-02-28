أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الخميس، تراجع العجز في التجارة الخارجية التركية خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، مقارنة بالشهر نفسه في 2018، بنسبة 72.5%.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن الهيئة ارتفاع قيمة الصادرات التركية بنسبة 5.9% لتبلغ 13.17 مليار دولار، وتراجع الواردات بنسبة 27.2% لتتوقف عند حد 15.67 مليار دولار، خلال عام واحد.

وحسب هذه الأرقام تكون نسبة الصادرات إلى الواردات في تركيا ارتفعت من 60.1% في يناير/كانون الثاني 2018، إلى 84% في يناير/كانون الثاني 2019.