سياسة
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هيئة الإحصاء التركية: تراجع العجز التجاري التركي بنسبة 72.5%
أصدرت هيئة الإحصاءات التركية، الخميس، بيانات وأرقاماً تظهر تحسّن الاقتصاد التركي وتراجع العجز في التجارة الخارجية بنسبة 72.5% خلال العام الماضي.
هيئة الإحصاء التركية: تراجع العجز التجاري التركي بنسبة 72.5%
الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء تُظهر ارتفاع قيمة الصادرات التركية بنسبة 5.9% وتراجع الواردات بنسبة 27.2% / AA
28 فبراير 2019

أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الخميس، تراجع العجز في التجارة الخارجية التركية خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، مقارنة بالشهر نفسه في 2018، بنسبة 72.5%.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن الهيئة ارتفاع قيمة الصادرات التركية بنسبة 5.9% لتبلغ 13.17 مليار دولار، وتراجع الواردات بنسبة 27.2% لتتوقف عند حد 15.67 مليار دولار، خلال عام واحد.

وحسب هذه الأرقام تكون نسبة الصادرات إلى الواردات في تركيا ارتفعت من 60.1% في يناير/كانون الثاني 2018، إلى 84% في يناير/كانون الثاني 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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