سياسة
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افتتاح معرض لأعمال فنية من النفايات في أنقرة
افتتح معهد التكامل في العاصمة التركية أنقرة، معرضاً لأعمال فنية استخدمت فيها النفايات بهدف مكافحة التلوث البيئي. ويرجع الفضل في إقامة هذا المعرض إلى مشروع بدأ عام 2017.
افتتاح معرض لأعمال فنية من النفايات في أنقرة
معرض لأعمال فنية في أنقرة استخدمت فيها النفايات / AA
27 فبراير 2019

في إطار مشروع "صفر نفايات" الذي بدأ في عام 2017، برعاية السيّدة التركية الأولى أمينة أردوغان، افتتح معهد التكامل في العاصمة أنقرة، معرضاً لأعمال فنية استخدمت فيها النفايات بهدف مكافحة التلوث البيئي.

وفي هذا الخصوص، أوضحت مديرة المعهد إلكنور كوتشبيك، لوكالة الأناضول، أن المعهد أطلق حملة تحت عنوان "التغيير يبدأ مع التحوّل"، قبل نحو 4 أشهر، بهدف تحويل النفايات إلى تحف فنية للاستفادة منها.

وأضافت كوتشبيك أن الأعمال الفنية استخدمت فيها مختلف النفايات، مثل صناديق البيض، والمناديل الورقية، والزجاجات الغازية الفارغة، والصحون الورقية، وغيرها من النفايات النظيفة.

وأشارت كوتشبيك إلى أن المعرض يُظهر للزوار إمكانية استخدام وتحويل النفايات بطريقة جيدة، وأن لكل شيء قيمة يمكن الاستفادة منها.

جدير بالذكر أن مشروع "صفر نفايات" يقوم على إعادة فرز النفايات وتدويرها، ويهدف إلى توفير 20 مليار ليرة تركية، قرابة 3.8 مليارات دولار، وتوفير فرص عمل لـ100 ألف مواطن تركي على الأقل بحلول عام 2023. ومن المفترض أن يطبق في جميع الولايات التركية في أفق 2023.

وهذا المشروع الذي تم تنفيذه للمرة الأولى في المجمع الرئاسي، بدأ يصل فعلياً للعديد من المؤسسات العمومية، كوزارة البيئة، والبرلمان التركي، ومؤسسة الراديو والتلفزيون التركية، والعديد من البلديات.

وبنهاية العام الماضي، تمّ تنفيذ المشروع في 750 مؤسسة عمومية، تشمل الوزارات، والإدارات العامة، والمطارات، والمستشفيات، ومراكز التسوق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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