سياسة
2 دقيقة قراءة
محامي ترمب السابق أمام الكونغرس: الرئيس الأمريكي عنصري ومحتال ومخادع
وصف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب موكله السابق بأنه عنصري ومحتال ومخادع، وأكد في شهادته أمام الكونغرس أنه سيقدم دليلاً دامغاً على مخالفات ترمب، ومن بينها دفع مبالغ مالية لامرأتين قبيل انتخابات 2016.
محامي ترمب السابق أمام الكونغرس: الرئيس الأمريكي عنصري ومحتال ومخادع
كوهين أعرب عن أسفه على ولائه السابق لترمب / AFP
27 فبراير 2019

هاجم المحامي الأمريكي مايكل كوهين، موكله السابق الرئيس دونالد ترمب، ووصفه بأنه عنصري ومحتال ومخادع، وذلك في شهادته أمام الكونغرس الأربعاء.

وأعرب كوهين، الذي حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بجرائم يتعلق بعضها بعمله مع ترمب، عن أسفه على ولائه السابق لترمب.

وقال أمام لجنة الإشراف والإصلاح "أشعر بالخجل لأنني شاركت في التغطية على تصرفات ترمب غير المشروعة بدلاً من الاستماع إلى ضميري"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف كوهين أن ترمب "عنصري، ومحتال ومخادع"، مؤكداً أنه سيقدم دليلاً دامغاً على مخالفات ترمب، ومن بينها دفع مبالغ مالية لامرأتين قبيل انتخابات 2016.

وكان ترمب استبق جلسة الكونغرس، وكتب على تويتر أن محاميه السابق مايكل كوهين يكذب بهدف خفض مدة سجنه.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أن كوهين يعتزم أن يشهد بأن ترمب كان على علم مسبق بشأن تسريب رسائل إلكترونية من شأنها الإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، في انتخابات عام 2016 الرئاسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us