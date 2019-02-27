هاجم المحامي الأمريكي مايكل كوهين، موكله السابق الرئيس دونالد ترمب، ووصفه بأنه عنصري ومحتال ومخادع، وذلك في شهادته أمام الكونغرس الأربعاء.

وأعرب كوهين، الذي حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بجرائم يتعلق بعضها بعمله مع ترمب، عن أسفه على ولائه السابق لترمب.

وقال أمام لجنة الإشراف والإصلاح "أشعر بالخجل لأنني شاركت في التغطية على تصرفات ترمب غير المشروعة بدلاً من الاستماع إلى ضميري"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف كوهين أن ترمب "عنصري، ومحتال ومخادع"، مؤكداً أنه سيقدم دليلاً دامغاً على مخالفات ترمب، ومن بينها دفع مبالغ مالية لامرأتين قبيل انتخابات 2016.

وكان ترمب استبق جلسة الكونغرس، وكتب على تويتر أن محاميه السابق مايكل كوهين يكذب بهدف خفض مدة سجنه.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أن كوهين يعتزم أن يشهد بأن ترمب كان على علم مسبق بشأن تسريب رسائل إلكترونية من شأنها الإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، في انتخابات عام 2016 الرئاسية.