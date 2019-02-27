سياسة
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السفير الباكستاني بأنقرة لـTRT عربي: الهند تحاول التصعيد وليس لدينا خيار
أكد السفير الباكستاني في أنقرة عدم رغبة بلاده في خوض حرب مع الهند بعد تصاعد التوتر في منطقة كشمير، وقال "نريد إعطاء فرصة لتحقيق السلام"، والهند "تحاول تصعيد الحرب ونحن لن يكون لدينا خيار".
السفير الباكستاني بأنقرة لـTRT عربي: الهند تحاول التصعيد وليس لدينا خيار
كازي: يجب استخدام الحكمة والعقلانية والابتعاد عن الحروب / AA
27 فبراير 2019

قال السفير الباكستاني في أنقرة محمد سيروس سجاد كازي إن بلاده لا ترغب في الحرب مع جارتها الهند، وأضاف "لكن للأسف واضح أن الهند تحاول تصعيد الحرب ونحن لن يكون لدينا خيار".

وتابع كازي في حديثه لـTRT عربي قائلاً إن بلاده "تبحث عن السلام الكامل مع الهند"، وتريد "إعطاء الفرصة لتحقيق هذا السلام"، وأضاف "يجب استخدام الحكمة والعقلانية والابتعاد عن الحروب".

وفيما يخص اجتماع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع سلطة القيادة النووية، قال الدبلوماسي الباكستاني إن اجتماعات السلطة اليوم كانت "لبحث الأوضاع التي تهدد دولتنا وأمنها، لكننا لا نريد الحرب".

وذكر السفير بأن رئيس وزراء بلاده قال إن "الهند يجب أن تسمع"، وأضاف "نحن نريد التشاور والحديث، لكن الجهة الأخرى لا تستجيب".

وقال كازي إن بلاده "ترحب بالوساطة التركية لنزع فتيل التوتر مع الهند".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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