قال السفير الباكستاني في أنقرة محمد سيروس سجاد كازي إن بلاده لا ترغب في الحرب مع جارتها الهند، وأضاف "لكن للأسف واضح أن الهند تحاول تصعيد الحرب ونحن لن يكون لدينا خيار".

وتابع كازي في حديثه لـTRT عربي قائلاً إن بلاده "تبحث عن السلام الكامل مع الهند"، وتريد "إعطاء الفرصة لتحقيق هذا السلام"، وأضاف "يجب استخدام الحكمة والعقلانية والابتعاد عن الحروب".

وفيما يخص اجتماع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع سلطة القيادة النووية، قال الدبلوماسي الباكستاني إن اجتماعات السلطة اليوم كانت "لبحث الأوضاع التي تهدد دولتنا وأمنها، لكننا لا نريد الحرب".

وذكر السفير بأن رئيس وزراء بلاده قال إن "الهند يجب أن تسمع"، وأضاف "نحن نريد التشاور والحديث، لكن الجهة الأخرى لا تستجيب".

وقال كازي إن بلاده "ترحب بالوساطة التركية لنزع فتيل التوتر مع الهند".