سياسة
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رئيس وزراء باكستان يعلن استعداده للحرب ويدعو للتهدئة مع الهند
في أول تعليق على التصعيد الحاصل مع الهند، ظهر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ليدعو إلى التهدئة والتعقل محذراً من أن الحرب ستكون مكلفة "بين دولتين نوويتين".
رئيس وزراء باكستان يعلن استعداده للحرب ويدعو للتهدئة مع الهند
خان أكد استعداده للتعاون مع الهند للتحقيق في هجوم كشمير الانتحاري / AA
27 فبراير 2019

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، إلى إجراء محادثات مع الهند، وقال إنه يأمل في أن يسود "المنطق السليم" لتهدئة النزاع مع الجارة المسلحة نووياً بعد تبادل الجانبين شنّ غارات جوية.

وقال خان أثناء كلمة تلفزيونية قصيرة، "يخبرنا التاريخ أن الحروب مليئة بالحسابات الخاطئة. سؤالي هو: هل من الممكن أن نتحمل كلفة الحسابات الخاطئة بالنظر إلى ما نملكه من أسلحة؟ يجب أن نجلس ونتحدث".

وأضاف خان أن الغارات الباكستانية لم يكن هدفها إيقاع خسائر في الجانب الهندي إنما لإظهار قدرة إسلام أباد على الرد.

في ذات الوقت أعلن خان استعداده للتعاون مع الهند من أجل التحقيق في الهجوم الانتحاري الذي وقع في كشمير الأسبوع الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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