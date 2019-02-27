أعلنت مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة بنيجيريا، الأربعاء، إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته، محمد بخاري، بولاية رئاسية ثانية.

وبحسب المعطيات التي أعلنتها المفوضية، فقد حصل بخاري مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين" على 15 مليون صوت، بينما حصل أقرب منافسيه، عتيق أبو بكر، مرشح الحزب الشعبي الديمقراطي، زعيم المعارضة، على 11 مليون صوت.

ووفق ذلك، حصل حزب "مؤتمر كل التقدميين" على المركز الأول في 19 ولاية في الانتخابات التشريعية، التي جرت مع الانتخابات الرئاسية، بينما حلّ الحزب الشعبي الديمقراطي أولًا في 17 ولاية إلى جانب العاصمة الفيدرالية.

وقال المرشح الرئاسي المتحصل على المركز الثاني، عتيق أبو بكر إنه يرفض نتيجة الانتخابات التي منحت الرئيس محمد بخاري ولاية ثانية وسيطعن عليها أمام القضاء.

وقال عتيق في بيان "من الواضح أن ممارسات خاطئة ومدبرة وقعت في العديد من الولايات بما يدحض النتائج المعلنة".

وأضاف أنه بناءً على ذلك "يرفض نتيجة الانتخابات الصورية التي جرت يوم 23 فبراير 2019 وسأطعن عليها أمام القضاء".

وتجدر الإشارة إلى أن مراقبين من 20 دولة و134 مؤسسة أشرفوا على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها البلاد السبت الماضي.

خاض 73 مرشحاً الانتخابات الرئاسية في نيجيريا التي يقدر عدد سكانها بـ200 مليون نسمة، وبدأ فرز الأصوات يوم الإثنين الماضي.

وكان من المقرر أن تجري هذه الانتخابات يوم 16 فبراير/شباط الجاري، لكن تم تأجيلها حتى 23 من ذات الشهر لدواعٍ أمنية إلى جانب عدم إيصال البطاقات الانتخابية إلى بعض الولايات.

وبخاري يقود نيجيريا منذ عام 2015، بعد فوزه بالانتخابات على منافسه الرئيس السابق، جوناثان غودلاك، بعد حصوله على 15.4 مليون صوت.