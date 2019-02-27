سقط 25 قتيلاً و50 مصاباً، الأربعاء، جراء انفجار خزان وقود أحد القطارات، في محطة القطار الرئيسية الواقعة في ميدان رمسيس وسط القاهرة، بحسب ما نقله التلفزيون المصري.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الانفجار وقع لدى دخول القطار إلى المحطة الرئيسية، واصطدامه بصدّاد أمان ليحدث حريقاً كبيراً، أثناء وجود عدد كبير من الركاب كانوا بانتظار القطار على رصيف المحطة.

من جهتها، أكدت "هيئة السكك الحديدية" المصرية، في بيان، وجود "بعض الإصابات والوفيات"، بدون أن تحدد رقماً.

وأوضحت الهيئة، أن جرار قطار انحدر ، واصطدم بصدّادات خرسانية نهاية أحد أرصفة المحطة الرئيسية للقطارات بالقاهرة، بدون تفاصيل أكثر.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة عدداً من حوادث القطارات، أغلبها كان بسبب الإهمال وفقاً للتحقيقات الرسمية. ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المصريين.