قالت مصادر لـTRT عربي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجتمع، الأربعاء، مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت المصادر أن الرئيس التركي سيبحث مع كوشنر القضية الفلسطينية، وكذلك الانسحاب الأمريكي من سوريا

ويزور كوشنر في هذه الأثناء عدة دول خليجية. وقالت السفارة الأمريكية في أبو ظبي، إن كوشنر ومبعوث ترمب للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، عقدا، الإثنين، محادثات في الإمارات مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في المحطة الأولى من الجولة.

وأضافت السفارة أن الاجتماع الذي حضره أيضاً مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص إلى إيران برايان هوك، ناقش جهود إدارة ترمب لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى "وسائل دعم المنطقة بأكملها من خلال الاستثمار الاقتصادي".