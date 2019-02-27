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وزير الخارجية التركي يقول إن جلوس قادة أوروبيين مع السيسي في مكان واحد "قمّة النفاق"، وخبراء الأمم المتحدة يدعون الإمارات للإفراج عن محتجزة مريضة تعرضت للتعذيب

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التوتر يعود إلى كشمير

تشاوش أوغلو: جلوس قادة أوروبيين مع السيسي بنفس المكان "قمّة النفاق"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن ذهاب جميع قادة الاتحاد الأوروبي والجلوس مع السيسي في نفس المكان بعد إعدام 9 شباب في مصر هو "قمة النفاق وازدواجية المعايير. [TRTعربي]

وأضاف تشاوش أوغلو أن "أوروبا اليوم في أعلى مراحل النفاق وازدواجية المعايير، عندما وقعت المحاولة الانقلابية أوروبا هددت تركيا في حال أُعيدت عقوبة الإعدام، لكن في الطرف الآخر نظام أعدم شباناً ثم ذهبوا إلى السيسي لدعمه". [TRTعربي]

وتابع الوزير التركي "لم يعد في الدول الأوروبية قيم مشتركة، واليوم قادة الدول الأوروبية ليس لديهم أية قيم؛ بل مصالح فقط".

ويعتبر تصريح تشاوش أوغلو استمراراً لتصريحات تركية منذ إعدام 9 شباب في مصر الأسبوع الماضي، إذ وجّه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأحد، انتقاداً إلى المشاركين في القمة المشتركة التي جمعت الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة شرم الشيخ المصرية. [TRTعربي]

خبراء الأمم المتحدة يدعون الإمارات للإفراج عن محتجزة مريضة تعرضت للتعذيب

دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء، الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح علياء عبد النور، التي تعاني من سرطان الثدي، والمحتجزة حاليا في مستشفى توام؛ حيث ورد أنها تعرّضت لمعاملة مهينة وغير إنسانية. [TRTعربي]

وأعرب الخبراء في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن قلقهم الشديد بشأن سلامتها الجسدية والعقلية، وإزاء التقارير التي تفيد بأن ظروف احتجازها تسبب لها ألماً غير ضروري. [أخبارالأممالمتحدة]

وذكر الموقع أنه "يقال إن السيدة عبد النور محتجزة في غرفة بلا نوافذ ولا تهوية، ومقيدة بالسلاسل وتحت الحراسة المسلحة". [أخبارالأممالمتحدة]

واعتقلت السلطات الإماراتية علياء عبد النور في 28 يوليو/تموز 2015، واتُّهمت "بتمويل الإرهاب" بعد أن ساعدت في جمع الأموال للأسر السورية المحتاجة في الإمارات العربية المتحدة والنساء والأطفال المتضررين من الحرب في سوريا. [TRTعربي]

وأشار تقرير الخبراء إلى أن المعلومات الواردة تؤكد أن عبد النور ظلت رهن الاحتجاز السري وفي حبس انفرادي لمدة 6 أشهر، "وتعرضت للإذلال الجسدي والنفسي الشديد وللتهديدات، وأُجبرت تحت التعذيب على التوقيع على اعتراف مكتوب". [TRTعربي]

وقالوا إن "التعذيب وسوء المعاملة محظوران بشكل شامل ومتكامل، وأي بيان يُحصل عليه نتيجة للتعذيب لا يجوز التذرع به كدليل". [TRTعربي]