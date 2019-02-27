سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 27 فبراير/شباط 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 27 فبراير/شباط 2019
تشاوش أوغلو قال إن أوروبا اليوم في أعلى مراحل النفاق وازدواجية المعايير / AA
27 فبراير 2019

أهم

الأحداث

:

وزير الخارجية التركي يقول إن جلوس قادة أوروبيين مع السيسي في مكان واحد "قمّة النفاق"، وخبراء الأمم المتحدة يدعون الإمارات للإفراج عن محتجزة مريضة تعرضت للتعذيب

الجديد على TRT عربي

ظريفيواجهعسكرةالسياسةالخارجيةالإيرانيةوضغوطاتالداخلبالاستقالة

شاهد !

التوتر يعود إلى كشمير

تشاوش أوغلو: جلوس قادة أوروبيين مع السيسي بنفس المكان "قمّة النفاق"

    قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن ذهاب جميع قادة الاتحاد الأوروبي والجلوس مع السيسي في نفس المكان بعد إعدام 9 شباب في مصر هو "قمة النفاق وازدواجية المعايير. [TRTعربي]

    وأضاف تشاوش أوغلو أن "أوروبا اليوم في أعلى مراحل النفاق وازدواجية المعايير، عندما وقعت المحاولة الانقلابية أوروبا هددت تركيا في حال أُعيدت عقوبة الإعدام، لكن في الطرف الآخر نظام أعدم شباناً ثم ذهبوا إلى السيسي لدعمه". [TRTعربي]

    وتابع الوزير التركي "لم يعد في الدول الأوروبية قيم مشتركة، واليوم قادة الدول الأوروبية ليس لديهم أية قيم؛ بل مصالح فقط".

    ويعتبر تصريح تشاوش أوغلو استمراراً لتصريحات تركية منذ إعدام 9 شباب في مصر الأسبوع الماضي، إذ وجّه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأحد، انتقاداً إلى المشاركين في القمة المشتركة التي جمعت الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة شرم الشيخ المصرية. [TRTعربي]

    خبراء الأمم المتحدة يدعون الإمارات للإفراج عن محتجزة مريضة تعرضت للتعذيب

        دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء، الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح علياء عبد النور، التي تعاني من سرطان الثدي، والمحتجزة حاليا في مستشفى توام؛ حيث ورد أنها تعرّضت لمعاملة مهينة وغير إنسانية. [TRTعربي]

        وأعرب الخبراء في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن قلقهم الشديد بشأن سلامتها الجسدية والعقلية، وإزاء التقارير التي تفيد بأن ظروف احتجازها تسبب لها ألماً غير ضروري. [أخبارالأممالمتحدة]

        وذكر الموقع أنه "يقال إن السيدة عبد النور محتجزة في غرفة بلا نوافذ ولا تهوية، ومقيدة بالسلاسل وتحت الحراسة المسلحة". [أخبارالأممالمتحدة]

        واعتقلت السلطات الإماراتية علياء عبد النور في 28 يوليو/تموز 2015، واتُّهمت "بتمويل الإرهاب" بعد أن ساعدت في جمع الأموال للأسر السورية المحتاجة في الإمارات العربية المتحدة والنساء والأطفال المتضررين من الحرب في سوريا. [TRTعربي]

        وأشار تقرير الخبراء إلى أن المعلومات الواردة تؤكد أن عبد النور ظلت رهن الاحتجاز السري وفي حبس انفرادي لمدة 6 أشهر، "وتعرضت للإذلال الجسدي والنفسي الشديد وللتهديدات، وأُجبرت تحت التعذيب على التوقيع على اعتراف مكتوب". [TRTعربي]

        وقالوا إن "التعذيب وسوء المعاملة محظوران بشكل شامل ومتكامل، وأي بيان يُحصل عليه نتيجة للتعذيب لا يجوز التذرع به كدليل". [TRTعربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
        اكتشف
        غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
        الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
        إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
        زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
        مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
        "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
        الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
        قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
        عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
        ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
        زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
        كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
        بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
        وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
        الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
        ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
        Contact us