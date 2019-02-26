سياسة
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مادورو: من الممكن القبض على غوايدو عقب عودته إلى فنزويلا
قال الرئيس الفنزويلي إنه ليس بإمكان غوايدو أن يخرج من البلاد ويعود إليها بهذه السهولة، فهو ممنوع من السفر. وأضاف أنه من الممكن القبض عليه بعد عودته من زيارة لكولومبيا.
مادورو: من الممكن القبض على غوايدو عقب عودته إلى فنزويلا
مادورو قال إنه لا أحد فوق القانون  / AP
26 فبراير 2019

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إنه من الممكن القبض على زعيم المعارضة خوان غوايدو بعد عودته من زيارة لكولومبيا.

وأضاف مادورو في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية "ليس بإمكان غوايدو أن يخرج من البلاد ويعود إليها بهذه السهولة، فهو ممنوع من السفر".

وقال "لست المعنيّ بالقبض على أي شخص في هذا البلد، بل المحاكم هي المسؤولة عن ذلك، ولا أحد فوق القانون".

وكانت المحكمة العليا الفنزويلية أصدرت قراراً في يناير/كانون الثاني، بمنع غوايدو من السفر. ورغم ذلك، غادر زعيم المعارضة إلى كولومبيا قبل أيام للمشاركة في اجتماع لمجموعة ليما للدول الأمريكية، إلى جانب قادة في المنطقة ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً منذ 23 يناير/كانون الأول الماضي، إثر إعلان خوان غوايدو رئيس البرلمان وزعيم المعارضة نفسه رئيساً مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 يناير/كانون الأول المنصرم اليمين الدستورية رئيساً لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية الأزمة، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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